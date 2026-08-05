Χρηματιστήριο: Μικτή εικόνα με κατοχύρωση κερδών και stock picking

Στον απόηχο των χθεσινοβραδινών ρεκόρ στη Wall Street και με φόντο την αισιοδοξία για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το Ορμούζ, ο Γενικός Δείκτης κινείται με ήπιες εναλλαγές προσήμου κοντά στα νέα του πολυετή υψηλά. Coca-Cola και ΔΕΗ ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Στον απόηχο των χθεσινοβραδινών ρεκόρ στη Wall Street και με φόντο την αισιοδοξία των αγορών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προσωρινή συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινείται με ήπιες εναλλαγές προσήμου κοντά στα νέα του πολυετή υψηλά.

Τα αθροιστικά κέρδη περί του 7,4% για τον Γενικό Δείκτη και 13,2% για τον τραπεζικό από τις 20 Ιουλίου δίνουν αφορμές για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλά δε λείπουν και οι επιλεκτικές τοποθετήσεις στο ταμπλό, κυρίως σε μη τραπεζικά blue chips.

Εκτός συνόρων, ξεχώρισε χθες η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετρίασε τις πληθωριστικές ανησυχίες. Το Brent κατέρρευσε, κλείνοντας κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα κινείται οριακά πάνω από τα 80 δολάρια.

Βασικός καταλύτης που ενισχύει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου είναι οι εξελίξεις σχετικά με το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ. Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο προσωρινής συμφωνίας, ενώ τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη άφησαν να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού προχωρούν. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει διαρρεύσει, τα πλοία που κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο θα διέρχονται από ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ εκείνα που εξέρχονται θα χρησιμοποιούν τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς την επιβολή διοδίων. Πάντως η αμερικανική πλευρά εξακολουθεί να θεωρεί απαραίτητο μια τέτοια συμφωνία να περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα. Σήμερα η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε αυξημένα οργανικά έσοδα και αναβάθμισε τους στόχους για το 2026, με τη μετοχή να αντιδρά έντονα ανοδικά. Μετά το κλείσιμο των σημερινών συναλλαγών ανακοινώνουν μεγέθη οι ΔΕΗ και HelleniQ Energy, ενώ αύριο ακολουθεί η Metlen.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.635,37 μονάδες με άνοδο 0,25%, κινούμενος με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης της τάξης των 17 μονάδων.

Σε οριακά αρνητικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,39% στις 3.058,94 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η CrediaBank, ενισχυμένη 0,71% στα 0,99 ευρώ. Ακολουθούν με οριακά κέρδη οι Eurobank (+0,15%) και Alpha Bank (+0,04%). Στον αντίποδα, με απώλειες περί του 1,1% διαπραγματεύονται οι μετοχές των Τρ. Κύπρου και Optima, η Τρ. Πειραιώς υποχωρεί 0,74% και η ΕΤΕ βρίσκεται στα 16,40 ευρώ με απώλειες 0,39%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,4:1 με 55 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 38 σε αρνητικό και 57 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 35,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,96 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχωρίζουν σε θετικό έδαφος η Coca-Cola HBC με κέρδη 2,46% και η ΔΕΗ με άνοδο 2,23%. Ενισχυμένες ακολουθούν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των ElvalHalcor (+0,90%), Viohalco (+0,86%), Aegean (+0,74%), Lamda Development (+0,55%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,31%), Metlen (+0,30%) και Jumbo (+0,08%).

Στον αντίποδα, με ήπιες απώλειες διαπραγματεύονται οι τίτλοι των Τιτάν (-0,56%), ΔΑΑ (-0,38%), ΟΤΕ (-0,30%), Aktor (-0,18%), ΕΥΔΑΠ (-0,18%), Allwyn (-0,15%), Cenergy (-0,09%), Motor Oil (-0,09%) και Helleniq Energy (-0,08%).