Ολοταχώς για τρίτο μήνα απωλειών ο χρυσός

Το πολύτιμο μέταλλο μετρά απώλειες 2,2% μέχρι στιγμής τον Μάιο και βουτιά 15% στο τρίμηνο, από την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν στις 28/2.

Προς την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση του οδηγείται ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν αύξησε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων.

Το πολύτιμο μέταλλο μετρά απώλειες 2,2% μέχρι στιγμής τον Μάιο και βουτιά 15% στο τρίμηνο. Σήμερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 0,6% στα 4.518,57 δολάρια ανά ουγγιά,, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν αναφορές για παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου κερδίζουν 0,4% στα 4.549,10 δολάρια. Προς εβδομάδα απωλειών βαδίζουν επίσης ασήμι και πλατίνα. Την Παρασκευή το ασήμι χάνει 0,4% στα 75,32 δολάρια ανά ουγγιά και η πλατίνα αποδυναμώνεται 0,3% στα 1.916,75 δολάρια.

Αντιθέτως, το παλλάδιο βαδίζει σε εβδομάδα ανόδου και σημειώνει άνοδο 0,3% στα 1.371,54 δολάρια. και βρισκόταν σε πορεία εβδομαδιαίου ανόδου. Το πετρέλαιο αποδυναμώνεται πάνω από 1% την Παρασκευή και βρίσκεται σε τροχιά για την πιο απότομη εβδομαδιαία πτώση του από τις αρχές Απριλίου.

«Χθες, είδαμε τον χρυσό να υποχωρεί στα 4.360 δολάρια και ήταν πιθανό να διολισθήσει περαιτέρω μέχρι να ανακοινωθεί η (εκεχειρία), λόγω της οποίας ξαφνικά είδαμε την αντιστροφή των τιμών. Σε αυτό το σημείο συνεχίζει να βρίσκεται η αγορά σήμερα το πρωί», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της GoldSilver Central, Μπράιαν Λαν.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει «πολλή πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας, πλην όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη «έτοιμος» να υπογράψει το κείμενο, τόνισε ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.

«Διαπραγματευόμαστε ορισμένες διατυπώσεις. Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο», ανέφερε ο κ. Βανς και πρόσθεσε: «ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά, αυτό μένει να εξακριβωθεί».