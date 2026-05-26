Ρωσία και Καζακστάν θα υπογράψουν συμφωνία για κατασκευή πυρηνικού σταθμού

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας που καθορίζει τους όρους για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού από τη Ρωσία και τη χορήγηση κρατικού δανείου από τη Ρωσία, κατά την επίσκεψή του στο Καζακστάν αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Θα συζητήσει επίσης την αύξηση της διαμετακόμισης ρωσικού πετρελαίου προς την Κίνα μέσω του Καζακστάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.