Cenergy Holdings: Διανομή μεικτού μερίσματος 0,26 ευρώ/μετοχή - Από 24/6 η καταβολή

Η Cenergy Holdings S.A. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, αποφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τη διανομή μεικτού* μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή.

Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι η Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026).

Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, μέσω της τράπεζας ING Belgium.

Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, και τηρούνται στο αποθετήριο Euronext Securities Athens, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το αποθετήριο Euronext Securities Athens.

(*) Το μεικτό ποσό 0,26 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων 30% σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.