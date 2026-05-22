Quest: Ισχυρή ρευστότητα και διάθεση για εξαγορές - Οι κλάδοι που έδωσαν ώθηση

Ο όμιλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επενδυτικών κινήσεων. Τι ανέφερε για την γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Υψηλή ρευστότητα αλλά και διάθεση να κινηθεί επιθετικά όπου εντοπιστεί στρατηγική αξία διαθέτει η Quest σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση στο χθεσινό conference call με τους αναλυτές μετά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου του 2026. Υπό αυτό το πρίσμα και δεδομένου ότι το επενδυτικό πλάνο είναι σε ισχύ, αφέθηκε για ακόμα μια φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγορών ή και διεύρυνσης συνεργασιών, εφόσον η κίνηση κριθεί επικερδής.

«Μπήκαμε στο δεύτερο τρίμηνο με σαφή δυναμική, υγιή ισολογισμό και ξεκάθαρη στρατηγική ατζέντα» σημείωσε στο call με τους αναλυτές ο CEO του ομίλου Απ. Γεωργατζής, τονίζοντας ότι «η τρέχουσα εμπορική δραστηριότητα ενισχύει την εμπιστοσύνη μας για περαιτέρω ανάπτυξη». Υπογραμμίζοντας ότι η Quest παραμένει σε τροχιά ενεργητικής ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση προσέθεσε ότι ο όμιλος συνεχίζει να αναζητά ενεργά νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Άλλωστε, όπως εξήγησε η διοίκηση, ο όμιλος διέθετε ταμειακά διαθέσιμα που ξεπερνούσαν τα 152 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό ταμείο διαμορφωνόταν κοντά στα 65 εκατ. ευρώ, δίνοντας σημαντική ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις. Το πρώτο τρίμηνο του έτους δε, τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, παρά το πιο απαιτητικό περιβάλλον στην αγορά. Να θυμίσουμε ότι κατά τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,4%, στα 365,5 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 4,3%, στα 22,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 15,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%.

Ισχυρό ανεκτέλεστο στην πληροφορική

Σε πλεονεκτική θέση βρίσκεται ο τομέας της πληροφορικής, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για τον όμιλο. Οι πωλήσεις του IT Services segment αυξήθηκαν κατά 23%, φθάνοντας τα 80 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να ενισχύονται κατά 15%, καθώς η ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων έργων έχει πλέον ξεπεράσει τα 650 εκατ. ευρώ.

Κληθείσα μάλιστα η διοίκηση να απαντήσει στις ανησυχίες της αγοράς σχετικά με τη μικρή υποχώρηση του EBITDA margin στον κλάδο IT, εξήγησε ότι η πίεση αφορά αποκλειστικά το περιθώριο κερδοφορίας και όχι την απόλυτη λειτουργική επίδοση, καθώς η κερδοφορία συνέχισε να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό. Σύμφωνα με τα στελέχη, η κάμψη περίπου 70 μονάδων βάσης σχετίζεται κυρίως με το μείγμα έργων και την εκτέλεση μεγάλων projects, εκτιμώντας ότι η εικόνα θα εξομαλυνθεί σταδιακά προς το τέλος της χρονιάς.

Μοχλός ανάπτυξης οι ταχυμεταφορές

Σε τροχιά ανάπτυξης φέρεται να είναι και η δραστηριότητα των ταχυμεταφορών, με τις επενδύσεις σε αυτοματισμούς να αποδίδουν καρπούς. Στο πρώτο τρίμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 19%, με τη διοίκηση να αποδίδει μέρος της βελτίωσης στην επέκταση του δικτύου lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος αναμένεται να συνεχιστεί.

Ο πήχης μάλιστα για την ενίσχυση του last-mile δικτύου τοποθετείται στην απόκτηση 3.000 lockers τα επόμενα χρόνια.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εμπορικές δραστηριότητες

Στον αντίποδα βέβαια συγρακτημένη αισιοδοξία αποπνέει ο τομέας των εμπορικών δραστηριοτήτων με την διοίκηση να εστιάζει στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης. Όπως εξήγησαν τα στελέχη της Quest, η συνολική ζήτηση στο εμπορικό σκέλος κινείται από στάσιμα έως ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι ενώ σε ορισμένες περιόδους καταγράφηκε ακόμη και υποχώρηση της κατανάλωσης, με το περιβάλλον να χαρακτηρίζεται «όχι ιδιαίτερα αισιόδοξο».

Παρά τη συγκρατημένη εικόνα της αγοράς, o τομέας εμπορικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει το οικοσύστημα Apple μέσω των iSquare και iStorm, τις δραστηριότητες της InfoQuest Technologies, την Quest Online, τη Μπερνουμπή και τον κλάδο κλιματισμού, παρέμεινε πυλώνας ανάπτυξης για τον όμιλο, με την Apple και την Μπενρουμπή να συνεισφέρουν αισθητά.

H διοίκηση της Quest μάλιστα εκτίμησε ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται κυρίως μέσω της ενίσχυσης των μεριδίων αγοράς της.

Αυτό αποτυπώθηκε και στην εμπορική δραστηριότητα του ομίλου, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9%, στα 245,1 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να τονίζει ότι η ανάπτυξη προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από κέρδη σε market share και όχι από συνολική άνοδο της ζήτησης.

Καθοριστικός παράγοντας για την συνέχεια βέβαια θα είναι το ενεργειακό κόστος καθώς ενδεχόμενη παρατεταμένη άνοδος στις τιμές καυσίμων θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την κατανάλωση και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στο δεύτερο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι έως σήμερα οι κρατικές παρεμβάσεις και επιδοτήσεις έχουν συγκρατήσει μέρος των πιέσεων, όπως επεσήμανε η διοίκηση.

Η Quest επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει αυξημένη μερισματική διανομή άνω των 40 εκατ. ευρώ, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτό τον σχεδιασμό για νέες εξαγορές και επενδυτικές κινήσεις, στα πρότυπα προηγούμενων στρατηγικών τοποθετήσεων του ομίλου.

Περιορισμένο το αποτύπωμα της Quest Energy

Όσο για την Quest Energy η συνεισφορά της στα έσοδα θα παραμείνει περιορισμένη για το υπόλοιπο του 2026, μετά τις αποεπενδύσεις με την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος περίπου 36,7 MW που ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2025.

Τα έσοδα περιορίστηκαν σε περίπου 300 χιλ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η συνεισφορά του τομέα για το σύνολο του έτους αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη.

Πλέον η Quest Energy διατηρεί περίπου 8 MW εγκατεστημένης ισχύος και χαρτοφυλάκιο νέων έργων υπό ανάπτυξη, ωστόσο η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει ιδιαίτερα επιλεκτική σε νέες ενεργειακές επενδύσεις λόγω των συνθηκών στην αγορά ενέργειας.