«Ιστορική» συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας – Εκτίναξη για τη ΔΕΗ με τζίρο μαμούθ

Ιστορικές διαστάσεις προσέδωσε στη συνεδρίαση της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας η επενδυτική «εφόρμηση» στον τίτλο της ΔΕΗ. Μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ, μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια που κατέθεσαν προσφορές και δεν λαμβάνουν τον όγκο που επιθυμούν, έσπευσαν για αγορές στο ταμπλό.

Ως αποτέλεσμα, στον τίτλο της ΔΕΗ, που εκτινάχθηκε κατά 7,23% στα 21,36 ευρώ, διακινήθηκαν σήμερα 21,08 εκατ. μετοχές συνολικής αξίας 455 εκατ. ευρώ, ήτοι το 65% του συνολικού ημερήσιου τζίρου της συνεδρίασης.

Εξ αυτών, 14,78 εκατ. μετοχές της ΔΕΗ άλλαξαν χέρια μέσω 22 πακέτων, σε τιμές μεταξύ 18,63 και 21,52 ευρώ, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται σε 278,48 εκατ. ευρώ.

Πέραν της ΔΕΗ, το αγοραστικό ενδιαφέρον στράφηκε και στις τράπεζες, αλλά και πιο επιλεκτικά σε μη τραπεζικά blue-chips. Στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη, στην κορυφή των κερδών βρέθηκε η Eurobank με άνοδο 5,38% στα 3,72 ευρώ, Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ ακολούθησαν με κέρδη 3,84% και 3,09% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερη άνοδο ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Optima (+1,55%), Τρ. Κύπρου (+0,97%) και Alpha Bank (+0,43%.

Ο Γενικός Δείκτης, κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος, έφτασε να ενισχύεται έως 2,7% πριν ολοκληρώσει ενισχυμένος 2,08% στις 2.266,09 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών, που έκλεισε με άνοδο 3,11% στις 2.562,44 μονάδες, ενώ στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών ο τζίρος που διακινήθηκε έφτασε τα 164,43 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 703,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 88% διακινήθηκε σε πέντε τίτλους.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,2:1 με 65 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 56 σε αρνητικό και 28 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Εκτός συνόρων, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφάνισαν ήπιες διακυμάνσεις και μικτά πρόσημα, με τις τιμές του Brent να κινούνται εκ νέου ανοδικά προς τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αναμένουν πιο ξεκάθαρες ενδείξεις για την κατεύθυνση στην οποία κινείται το «σίριαλ» της Μέσης Ανατολής.

Επιλεκτικές κινήσεις στον FTSE Large Cap

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν της ΔΕΗ και των τραπεζών, ξεχώρισε η άνοδος 3,35% της Allwyn στα 12,17 ευρώ, ενώ ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 1% ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC (+1,54%), Cenergy (+1,28%), Viohalco (+1,17%) και Metlen (+1,01%).

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι τίτλοι των Aegean (+0,80%), ΕΥΔΑΠ (+0,78%), Jumbo (+0,73%), ΟΤΕ (+0,32%), Τιτάν (+0,17%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,15%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Motor Oil με απώλειες 1,56% στα 35,30 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι Aktor (-0,58%), Helleniq Energy (-0,49%), ElvalHalcor (-0,31%), ΔΑΑ (-0,30%), Lamda Development (-0,17%) και Σαράντης (-0,13%).