Ευρωζώνη: Συρρίκνωση επιχειρηματικής δραστηριότητας με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023, εντείνοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η επακόλουθη αύξηση του ενεργειακού κόστους προκαλούν σοβαρό πλήγμα στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) που καταρτίζεται από την S&P Global υποχώρησε στις 47,5 μονάδες τον Μάιο από 48,8 μονάδες τον Απρίλιο, παραμένοντας κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση για δεύτερο μήνα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ο δείκτης να παραμείνει αμετάβλητος.

Για άλλη μια φορά, η μεταποίηση αυξήθηκε χάρη στην προληπτική δημιουργία αποθεμάτων, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών κατέρρευσε. Μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών της περιοχής, η σύνθετη ένδειξη της Γερμανίας ήταν λίγο πολύ σταθερή, ενώ της Γαλλίας βυθίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Εν τω μεταξύ, οι πιέσεις στις τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, με το κόστος εισροών και τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών να αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

«Η άνοδος των δεικτών τιμών της έρευνας υποδηλώνει ήδη ότι ο πληθωρισμός θα πλησιάσει το 4% τους επόμενους μήνες», δήλωσε την Πέμπτη σε ανακοίνωσή του ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων στην S&P Global Market Intelligence. Αυτό, «σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα σημάδια ότι η περιοχή διολισθαίνει σε οικονομική ύφεση, δημιουργεί ένα διλήμμα που επιδεινώνεται για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής» τόνισε.

Η οικονομία της Ευρώπης αποδυναμώνεται ενόψει του ταχύτερου πληθωρισμού και της υποτονικής ψυχολογίας που έχει δημιουργήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω αντιξοότητες για το μπλοκ των 21 κρατών, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων για να αντιμετωπίσει την ανοδική πίεση στις τιμές, με τις αγορές να στοιχηματίζουν σε αύξηση κατά 25 μονάδες τον Ιούνιο.

Μιλώντας αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg Television, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου, Pierre Wunsch, δήλωσε ότι «η πιθανότητα αύξησης είναι αρκετά υψηλή» εάν ο πόλεμος δεν τελειώσει σύντομα.

Τον Μάρτιο, οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ προέβλεψαν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 0,9% το 2026 και 1,3% το 2027, αν και οι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει έκτοτε ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται κάπου μεταξύ αυτού του αποτελέσματος και ενός δυσμενούς σεναρίου, υποθέτοντας έναν μακρύτερο πόλεμο που θα φέρει πιο πενιχρή επέκταση.

«Ο τομέας των υπηρεσιών πλήττεται ιδιαίτερα σκληρά από την αύξηση του κόστους ζωής που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο», δήλωσε ο Γουίλιαμσον, προσθέτοντας ότι η ώθηση δημιουργίας αποθεμάτων στους κατασκευαστές αρχίζει ήδη να εξασθενεί, με τη ζήτηση τόσο για αγαθά όσο και για υπηρεσίες να μειώνεται».