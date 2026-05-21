Αγορές | Commodities

Άλμα άνω του 3% για πετρέλαιο μετά την εντολή Χαμενεΐ και το SOS Μπιρόλ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Άλμα άνω του 3% για πετρέλαιο μετά την εντολή Χαμενεΐ και το SOS Μπιρόλ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI κερδίζει σχεδόν 4% στα 101,96 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent προσθέτει 3% στα 108,34 δολάρια.

Ράλι σημειώνει το πετρέλαιο μετά το δημοσίευμα την Πέμπτη ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν θα επιτρέψει την αποστολή εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό, μια θέση που πιθανότατα θα περιπλέξει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI κερδίζει σχεδόν 4% στα 101,96 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent προσθέτει 3% στα 108,34 δολάρια.

Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διέταξε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να παραμείνει στην Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η διάλυση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης είναι κεντρικός στόχος του πολέμου της Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ απείλησε την Τετάρτη να επαναλάβει τη στρατιωτική δράση εάν το Ιράν δεν παράσχει «100% καλές απαντήσεις» στις διαπραγματεύσεις, αλλά εμφανίστηκε πρόθυμος να περιμένει μερικές ακόμη ημέρες για να επιτραπεί η διεξαγωγή συνομιλιών.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Μέριλαντ, αναφερόμενος στην στρατιωτική δράση των ΗΠΑ. «Πρέπει να λάβουμε τις σωστές απαντήσεις. Θα πρέπει να είναι 100% καλές απαντήσεις». «Αν μπορώ να σώσω τον πόλεμο περιμένοντας μερικές μέρες, αν μπορώ να σώσω ανθρώπους να σκοτωθούν περιμένοντας μερικές μέρες, νομίζω ότι είναι κάτι σπουδαίο», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, η κυκλοφορία των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σοβαρά διαταραγμένη λόγω του αποκλεισμού της θαλάσσιας οδού από το Ιράν, η οποία είναι μια κρίσιμη εμπορική δίοδος για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η αγορά πετρελαίου θα φτάσει σε «κόκκινη ζώνη» αυτό το καλοκαίρι ενώ τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα εξαντληθούν καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ταξιδιών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η δημογραφική συρρίκνωση «ροκανίζει» τα τετραγωνικά των ακινήτων - Γιατί οι Έλληνες προτιμούν μικρότερα σπίτια

Στο 2027 η εκλογική βελόνα Μητσοτάκη - Οι «φυτευτοί» στα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» - Τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με την Άννα

Στεγαστική κρίση: Τα μοντέλα Ισπανίας, Ιρλανδίας και Κροατίας δείχνουν τον δρόμο

tags:
Πετρέλαιο
Φατίχ Μπιρόλ
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA)
Καύσιμα
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...
reader insider