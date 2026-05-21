«Βουτιά» 15% για την Ubisoft μετά το «καμπανάκι» για αύξηση των ζημιών

Ισχυρές απώλειες που ξεπερνούν το 15% σημειώνει στις συναλλαγές της Πέμπτης η μετοχή της Ubisoft, μετά την προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου gaming για περαιτέρω ζημιές στα ετήσια αποτελέσματα της γαλλικής εταιρείας

Ειδικότερα, ο τίτλος της Ubisoft στο Χρηματιστήριο του Παρισιού σημειώνει πτώση 15,56% στα 4,04 ευρώ. Από από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, η μετοχή της Ubisoft έχει υποχωρήσει κατά περίπου 38%.

Η «βουτιά» της μετοχής έρχεται στον απόηχο των δηλώσεων του συνιδρυτή και CEO Yves Guillemot, ο οποίος προειδοποίησε την Τετάρτη πως κατά το επερχόμενο οικονομικό έτος «αναμένονται χαμηλές επιδόσεις για τις ταμειακές ροές, οι οποίες θα συνοδεύονται από επιπλέον κόστη αναδιάρθρωσης και πιο χαλαρό πρόγραμμα κυκλοφοριών».

«Αυτός ο διετής μετασχηματισμός συνοδεύεται από δύσκολες αποφάσεις και μια απογοητευτική βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι, μαζί, αυτές οι ενέργειες τοποθετούν την Ubisoft σε καλύτερη θέση για να προσφέρει βιώσιμη ελεύθερη ταμειακή ροή με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε.