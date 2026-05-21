Ευρωαγορές: «Δειλά» κέρδη περιμένοντας νεότερα από τη Μέση Ανατολή

Ήπιες ανοδικές κινήσεις, μετά το αρνητικό ξεκίνημα, σημειώνουν πλέον οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι επανεξετάζει την τελευταία απάντηση της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αναμένει να «λάβει τις σωστές απαντήσεις» από το Ιράν, ωστόσο προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις θα ξεκινήσουν εκ νέου εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,10% στις 620,85 μονάδες. Ο Eurostoxx 50 ανεβαίνει 0,10% στις 5.981 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης βρίσκεται στο +0,11% στις 24.760 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί 0,08% στις στις 10.424 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,10% και τις 8.125 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο είναι οριακά θετικός στις 49.199 μονάδες ενώ ο IBEX 35 ανεβαίνει 0,10% στις 18.049 μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν φαίνεται να συμμερίζονται την αισιοδοξία που καταγράφηκε χθες στην Wall Street αλλά και σήμερα στις αγορές της Ασίας, ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να τερματιστεί σύντομα, στον απόηχο της δήλωσης Τραμπ ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν βρίσκονται στα «τελικά στάδια».

Η Eutelsat, ο παγκόσμιος πάροχος δορυφόρων με έδρα το Παρίσι, σημειώνει άνοδο σχεδόν 10%, επεκτείνοντας το ράλι της εταιρείας στο 22% για την εβδομάδα. Το ράλι των μετοχών της Eutelsat - που συχνά περιγράφεται ως ο ευρωπαϊκός αντίπαλος της SpaceX - έρχεται πριν από την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της εταιρείας του Έλον Μασκ. Ωστόσο, η διαφορά μεγέθους ανάμεσα στις δύο εταιρείες είναι χαώδης. Ενώ η SpaceX θα μπορούσε να αποτιμηθεί στο ποσό ρεκόρ του 1,75 τρισ. δολ. στην IPO στις αρχές Ιουνίου, η Eutelsat έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς μόλις 4,05 δισ. ευρώ.

Ισχυρές απώλειες που ξεπερνούν το 15% σημειώνει στις συναλλαγές της Πέμπτης η μετοχή της Ubisoft, μετά την προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου gaming για περαιτέρω ζημιές στα ετήσια αποτελέσματα της γαλλικής εταιρείας. Ειδικότερα, ο τίτλος της Ubisoft στο Χρηματιστήριο του Παρισιού σημειώνει πτώση 15,56% στα 4,04 ευρώ. Από από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, η μετοχή της Ubisoft έχει υποχωρήσει κατά περίπου 38%.

Οι αγορές εξακολουθούν να αναλύουν σήμερα τα χθεσινά εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia, που ήταν ενδεικτικά της κατάστασης που βρίσκεται ο κλάδος του AI και το κατά πόσον συνεχίζεται η ακόρεστη ζήτηση για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων.

Χθες, πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων υποχώρησαν, δίνοντας ανάσες στους επενδυτές. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η υπόθεση για αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο έχει σχεδόν κλείσει. Οι χρηματαγορές εκτιμούν επί του παρόντος περισσότερες από δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ πριν από το τέλος του έτους.