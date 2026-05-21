Κόστα: «Αποτροπιασμός» για τη μεταχείριση ακτιβιστών από τον Ισραηλινό υπουργό

Newsroom
Αντόνιο Κόστα - Photo Credit: AP
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε σήμερα τον «αποτροπιασμό» του για τη μεταχείριση ακτιβιστών του «στολίσκου για τη Γάζα» από τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Χθες Τετάρτη, βίντεο που έδωσε ο Ισραηλινός υπουργός στη δημοσιότητα τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή τους.

«Συγκλονισμένος από τη μεταχείριση μελών του στολίσκου από τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ. Η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους», αναφέρει ανακοίνωση που ανήρτησε ο Κόστα στην πλατφόρμα Χ.

Αντόνιο Κόστα
Ισραήλ
Γάζα
