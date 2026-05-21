Πιερρακάκης στους FT: «Πολλές μεταρρυθμίσεις της Τρόικας ήταν απολύτως απαραίτητες»

«Απολύτως απαραίτητες» ήταν πολλές από τις επώδυνες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από την Τρόικα την εποχή της οικονομικής κρίσης ως προϋπόθεση για το διεθνές πρόγραμμα διάσωσης, παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στους Financial Times.

Όπως ανέφερε, «η Αθήνα αναγκάστηκε από την τρόικα των διεθνών δανειστών της να μειώσει τις δαπάνες και να απελευθερώσει την οικονομία, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομικής βοήθειας μεταξύ 2010 και 2018».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ κατηγορήθηκαν από πολλούς Έλληνες για τα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης χρέους, όταν το έθνος μαστιζόταν από μαζική ανεργία και πολιτικές αναταραχές, όπως επισημαίνουν οι FT.

Ωστόσο, η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις πέντε μόνο χώρες στην ΕΕ που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού, όπου τα φορολογικά της έσοδα υπερβαίνουν τις κρατικές δαπάνες, εξαιρουμένων των πληρωμών τόκων, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «υπήρξαν πολλές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων σταθεροποίησης που ήταν απολύτως απαραίτητες».

«Ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη σημερινή απόδοση», όπως επισήμανε. Ωστόσο, τόνισε ότι ο χειρισμός της Ελλάδας από την τρόικα είχε τόσο «θετικές» όσο και «αρνητικές» πτυχές.

«Θα πρότεινα στο μέλλον να αντλήσουμε τα μαθήματα αυτής της εφαρμογής και να προσπαθήσουμε, αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί, να εφαρμόσουμε ό,τι λειτούργησε και όχι ό,τι δεν λειτούργησε», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ελλάδα είναι πλέον «σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κραδασμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», εν μέρει λόγω των μεταρρυθμίσεών της μετά το 2010 για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων.

Μερικοί από τους αρχιτέκτονες του προγράμματος λιτότητας παραδέχονται τώρα ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν τότε στην Ελλάδα είχαν υπερβολικό κοινωνικό κόστος, όπως επισημαίνουν οι FT.

Οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούσαν τις συντάξεις και την αγορά εργασίας, οδήγησαν σε μια βίαιη μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 25% μεταξύ 2008 και 2013.

Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 26,6% το 2014 από 8% πριν από την κρίση, με τις διαμαρτυρίες στο κέντρο της Αθήνας κατά των μέτρων λιτότητας έγιναν καθημερινό φαινόμενο, αναφέρουν οι FT.

«Είχαμε υπερβολική λιτότητα [στην Ελλάδα]. Νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό», δήλωσε ο Μάρκο Μπούτι, πρώην διευθυντής του τμήματος οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης υπό αυτή την πίεση δεν ήταν δίκαιες και στην πραγματικότητα αρκετά καταστροφικές», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. «Το χειριστήκαμε καλά; Όχι. Είμαστε σε καλύτερη θέση; Ναι, αλλά με υψηλό τίμημα» πρόσθεσε.

Μέχρι το τέλος του έτους, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης. Το ακαθάριστο χρέος της, το οποίο κορυφώθηκε σε περισσότερο από 209% του ΑΕΠ το 2020, προβλέπεται να μειωθεί στο 137,6% του ΑΕΠ φέτος, κάτω από αυτό της Ιταλίας.

Πιερρακάκης: «Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει»

Η Ελλάδα βγήκε επίσημα από το πρόγραμμα διάσωσης το 2018, επιτρέποντάς της να ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022, σημειώνουν οι FT.

Η αύξηση του ΑΕΠ σε χώρες των οποίων οι κρίσεις χρέους κάποτε ώθησαν την Ευρωζώνη κοντά σε οριακό σημείο, συμπεριλαμβανομένων επίσης της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, ξεπερνά τώρα την επέκταση στις «βασικές» οικονομίες της Γερμανίας και της Γαλλίας της νομισματικής ζώνης.

Ενώ οι λόγοι χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθούν σε αυτές τις τέσσερις χώρες έως το 2027, θα συνεχίσουν να αυξάνονται στην Ευρωζώνη στο σύνολό της και στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε στο συνέδριο FT Energy στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν μια «ενδιαφέρουσα αναλογία» ότι αυτές οι χώρες «τα πάνε πραγματικά δημοσιονομικά πολύ καλύτερα από τις άλλες αυτές τις μέρες».

«Οι χώρες που εφάρμοσαν μεταρρυθμίσεις πριν από 10 έως 15 χρόνια είναι αυτές που ξεπερνούν την υπόλοιπη ευρωζώνη αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους FT σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Λουίς ντε Γκίντος, απερχόμενος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας.

«Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την ιδιοκτησία και την επιβολή από την τρόικα, ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι, στο τέλος της ημέρας, οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς», τόνισε.