Τράπεζα της Ελλάδος: Απαιτείται εγρήγορση στην εποπτεία των τραπεζών

Ο γενικός διευθυντής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ-SSM), κ. Thijs van Woerden (Director General - Universal Diversified Institutions), μαζί με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή, κ. Rolf Klug, επισκέφθηκαν σήμερα την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές (ΕΑΑ), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συναντήθηκαν με την υποδιοικήτρια αρμόδια για την προληπτική εποπτεία και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, και με ανώτερα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στη σημαντική βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια, στην τρέχουσα γεωπολιτική κρίση και σε λοιπές προκλήσεις.

Περαιτέρω, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους επόπτες των τεσσάρων σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, επί θεμάτων που αφορούν την εποπτεία και τη συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών, καθώς και επί των βασικών κινδύνων και αναδυόμενων προκλήσεων. Επιπλέον, τα στελέχη και το προσωπικό που εμπλέκονται στην εποπτεία των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων συναντήθηκαν με τον αρμόδιο γενικό διευθυντή του SSM, κ. Thomas Jorgensen (Director General, Specialised & Institutions & LSI), και συζήτησαν τις αντίστοιχες εποπτικές προτεραιότητες.

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετικό και συνεργατικό κλίμα και κατέληξαν σε κοινή διαπίστωση εκ μέρους των δύο θεσμών ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η συνεχής εγρήγορση είναι απαραίτητη ενόψει των αναδυόμενων κινδύνων, χωρίς να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.