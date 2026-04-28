Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα εν μέσω Ιράν και αποχώρησης ΗΑΕ από OPEC

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Ιράν αλλά και την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον OPEC.

Με ανάμεικτες κινήσεις ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές την συνεδρίαση της Τρίτης, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν, με την Ουάσινγκτον να εξετάζει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάποια χειροπιαστή εξέλιξη. Την ίδια ώρα, σοκ προκάλεσε η ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι αποχωρούν από τον OPEC, μία κίνηση που σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στον οργανισμό του πετρελαίου και στην στρατηγική που θα επιλέξει πλέον να ακολουθήσει.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,30% στις 606,99 μονάδες, με την πλειοψηφία των κλάδων να κλείνει με απώλειες. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,46% στις 5.834 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολίσθησε 0,18% στις 24.040 μονάδες. ο FTSE 100 σημείωσε «πράσινη» άνοδο αφού ενισχύθηκε 0,07% στις 10.328 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,46% στις 8.104 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 0,77% στις 48.040 μονάδες ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 πρόσθεσε 0,46% στις 17.774 μονάδες.

Ήταν μία πολυάσχολη ημέρα όσο αφορά τα εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη, με την μετοχή της ελβετικής φαρμακευτικής Novartis να σημειώνει άνοδο 0,7% μετά την ανακοίνωση των κερδών του πρώτου τριμήνου, με τα λειτουργικά έσοδα του ομίλου να μειώνονται κατά 12% σε ετήσια βάση στα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτω από τα 5,3 δισ. δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Η μετοχή της βρετανικής πετρελαϊκής BP ανέβηκε 1,7% με «καύσιμο» τον υπερδιπλασιασμό κερδών στο α' τρίμηνο. Ειδικότερα, ο ενεργειακός γίγαντας ανακοίνωσε κέρδη που σχετίζονται με το κόστος αντικατάστασης (replacement cost), που χρησιμοποιείται ως δείκτης για τα καθαρά κέρδη, ύψους 3,2 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγος για 2,63 δισ. δολάρια.

Η απόφαση της FOMC την Τετάρτη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την τελευταία συνεδρίαση του Τζερόμ Πάουελ ως προέδρου της Fed πριν ο Kέβιν Γουόρς αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τον Μάιο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να αποσύρει την ποινική του έρευνα για τον Πάουελ την Παρασκευή, ενώ η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας γνωστοποιούν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους την Πέμπτη, με τους οικονομολόγους να αναμένουν ότι θα διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα.

Ωστόσο, οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να αφήσουν ανοιχτή την πόρτα για αυξήσεις επιτοκίων αργότερα φέτος. Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αυξήθηκε αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν δυσαρεστημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επίλυση του πολέμου. Ο πόλεμος έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές, οδηγώντας τις τιμές πετρελαίου στα ύψη με αναζωπύρωση ανησυχιών για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και την ανάπτυξη, καθώς τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.