Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες μέσω… Ορμούζ – Πτώση άνω του 3% στις τράπεζες

Έντονα πτωτικά ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η διεξαγωγή ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξελίσσεται σε θρίλερ, στα Στενά του Ορμούζ η διέλευση εμπορικών πλοίων έχει διακοπεί εκ νέου, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παίρνουν ξανά την ανιούσα.

Μετά τις ιρανικές προειδοποιήσεις ότι πλοία που προσεγγίζουν τα Στενά θα αποτελέσουν «στόχο», υπήρξαν αναφορές ότι ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ τουλάχιστον εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε ότι η θαλάσσια οδός έκλεισε εκ νέου, επικαλούμενη την αποτυχία των ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η απότομη αυτή ανατροπή στην κατάσταση των Στενών του Ορμούζ αποτυπώνει τη ρευστότητα και την ευθραυστότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά το ισχυρό ράλι ανακούφισης της Παρασκευής, αφήνοντας προς το παρόν τις αγορές σε καθεστώς αβεβαιότητας, όπως επισημαίνουν ξένοι αναλυτές. Όλα αυτά, ενόψει της λήξης της εκεχειρίας αύριο το βράδυ, ενώ όλοι αναμένουν πια αν θα υπάρξουν χειροπιαστές ενδείξεις συμφωνίας τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ την ερχόμενη εβδομάδα, παρότι μια αύξηση επιτοκίων θεωρείται προς το παρόν απίθανη, αξιωματούχοι της ΕΚΤ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων αργότερα μέσα στη χρονιά.

Σε αυτό το κλίμα, ο γερμανικός DAX καταγράφει σήμερα απώλειες άνω του 1%, ο βρετανικός FTSE100 υποχωρεί 0,52%, ενώ ανοδικά κινείται ο CAC40 στο Παρίσι σε ποσοστό περί του 0,8%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.271,14 μονάδες με απώλειες 1,64%. Κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ βρέθηκε νωρίτερα να υποχωρεί έως 1,90% στις 2.265 μονάδες.

Έντονα πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών σε ποσοστό 2,99% στις 2.635,47 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Περί του 3,1% υποχωρούν οι μετοχές των Alpha Bank και ΕΤΕ, στο -3% κινούνται οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς, και Optima<, ενώ για τις Eurobank και Τρ. Κύπρου οι απώλειες διαμορφώνονται σε 2,89% και 2,40% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 13 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 72 σε αρνητικό έδαφος και 64 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 17,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,60 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ανοδικά κινούνται μόνο οι μετοχές των Motor Oil και ΔΕΗ σε ποσοστό 1,04% και 0,4315 αντίστοιχα, ενώ αμετάβλητα στα 50,70 ευρώ διαπραγματεύεται η Coca-Cola HBC.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, η Aegean υποχωρεί 3% στα 13,25 ευρώ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 2% κινούνται οι Viohalco, Metlen και ElvalHalcor.