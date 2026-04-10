Εβδομαδιαία κέρδη 2% για τον χρυσό μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Αμετάβλητη παρέμεινε την Παρασκευή η τιμή του χρυσού καταγράφοντας όμως κέρδη στην εβδομάδα, καθώς το δολάριο αποδυναμώθηκε μετά την κατάπαυση πυρός ΗΠΑ - Ιράν παρά το γεγονός πως οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν την διάρκεια της συμφωνίας και τις επιπτώσεις της στα επιτόκια.

Στην αγορά spot, ο χρυσός ανήλθε στα 4.761,79 δολάρια ανά ουγγιά, με εβδομαδιαία άνοδο 2%. Τα futures του χρυσού, υποχώρησαν 0,6% στα 4.787,4 δολάρια ανά ουγγιά.

«Οι αγοραστές χρυσού ανακτούν προσεκτικά το αφήγημα αυτή την εβδομάδα, με υψηλότερα χαμηλά κάθε ημέρα, βοηθούμενοι από την εύθραυστη εκεχειρία. Αναμένεται σημαντική μάχη κοντά στα 5.000 δολάρια, μια διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να επανεκκινήσει το ανοδικό ράλι», δήλωσε ο ανεξάρτητος trader μετάλλων Tai Wong.

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων έχει παγώσει τις αεροπορικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, χωρίς όμως να έχει άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ ούτε να έχει αποκλιμακώσει πλήρως τη σύγκρουση Ισραήλ και συμμάχων του Ιράν στον Λίβανο.

«Καθώς βλέπουμε αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, υπάρχει αυξημένη προσδοκία για πιθανές μειώσεις επιτοκίων στο μέλλον, και το δολάριο δέχεται πίεση γεγονός που στηρίζει τον χρυσό», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων της High Ridge Futures.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε 1,6% στα 76,26 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα διολίσθησε 2,3% στα 2.053,81 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε 1,9% στα 1.527,44 δολάρια.