Σε υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων ο χρυσός με φόντο την εκεχειρία

Μία γερή ώθηση πήρε ο χρυσός την Τετάρτη, σκαρφαλώνοντας σχεδόν σε υψηλό τριών εβδομάδων στον απόηχο της συμφωνίας εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία καθησύχασε, έστω προσωρινά, τους επενδυτές, την ίδια ώρα που το δολάριο και το πετρέλαιο πήραν αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,8% στα 4.740,42 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε να σημειώνει κέρδη άνω του 3%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Μαρτίου.

Τα futures χρυσού παράδοσης Ιουνίου σημείωσαν άνοδο 2% στα 4.777,20 δολάρια. Το πολύτιμο μέταλλο μετρά απώλειες πάνω από 9% από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας τροφοδότησαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ώθησαν τους επενδυτές να μειώσουν τις ελπίδες τους για μείωση των επιτοκίων. Τα αυξημένα επιτόκια τείνουν να πιέζουν το μη αποδοτικό μέταλλο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί αντιστάθμιση του πληθωρισμού.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 3,3% στα 75,35 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ισχυροποιήθηκε 5,3% στα 2.060,45 δολάρια ενώ το παλλάδιο εκτινάχθηκε 7,6% στα 1.581,33 δολάρια. Οι τιμές του πετρελαίου βούτηξαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά την είδηση της εκεχειρίας, ενώ το δολάριο υποχώρησε έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων.

«Η εκεχειρία ηρεμεί τις αγορές και μειώνει την πίεση, βοηθά στην αναχαίτιση πληθωριστικών πιέσεων και ίσως ανοίξει την πόρτα για μειώσεις επιτοκίων από Fed», επεσήμανε ο Έντουαρντ Μέιρ, αναλυτής της Marex. «Ωστόσο εξακολουθεί να είναι πολύ εύθραυστη. Υπάρχουν τόσα στοιχεία που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Θα μπορούσαν εύκολα να ανατραπούν και αυτή η ανάκαμψη να αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη σε όλες τις αγορές. Δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα τον κίνδυνο», πρόσθεσε.