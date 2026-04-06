Τραμπ: «Θα καταστρέψουμε κάθε γέφυρα και σταθμό ενέργειας στο Ιράν μετά το τέλος της διορίας»

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα).

Εκτοξεύοντας νέες απειλές εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον.

«Όλες οι γέφυρες του Ιράν θα καταστραφούν μέχρι τα μεσάνυχτα αύριο, όλοι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα τεθούν εκτός λειτουργίας (…) και δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ξανά», δήλωσε εμφατικά ο πρόεδρος Τραμπ. «Και θα γίνει εντός τεσσάρων ωρών, εάν το θελήσουμε», συμπλήρωσε.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή».

Ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στο Ιράν. Χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

Παράλληλα ανέφερε πως οι Ιρανοί είναι «διατεθειμένοι να υποφέρουν» προκειμένου να ανατραπεί το καθεστώς στην Τεχεράνη. Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή βομβαρδισμών κατά ενεργειακών υποδομών στο Ιράν και τον αντίκτυπο που θα είχαν αυτοί στον ιρανικό λαό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν προκειμένου να αποκτήσουν την ελευθερία τους». Ανέφερε επίσης πως η Ουάσινγκτον έχει μηνύματα που υποδηλώνουν ότι οι πολλοί Ιρανοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

Από τη μεριά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο μεγαλύτερος όγκος πληγμάτων από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ, ενώ προειδοποίησε πως αύριο Τρίτη θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα πλήγματα.

Τραμπ: «Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν αλλά κλάπηκαν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έστειλε όπλα στους διαδηλωτές στο Ιράν, αλλά διαβεβαίωσε ότι αυτά κλάπηκαν από «μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», αφότου κατηγόρησε την Κυριακή τους Κούρδους ότι αυτοί το έκαναν.

«Στείλαμε όπλα, πολλά όπλα, που έπρεπε να πάνε στους (Ιρανούς) για να μπορούν να πολεμήσουν αυτούς τους απατεώνες», δηλαδή τις αρχές, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο ενός εορτασμού του Πάσχα στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα στείλαμε τα κράτησαν για αυτούς. Συνεπώς, είμαι πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι' αυτό».

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Κούρδους ότι πήραν τα όπλα που προορίζονταν για τους διαδηλωτές σε τηλεφωνική συνομιλία με έναν δημοσιογράφο του Fox News, ο οποίος στη συνέχεια μετέδωσε τα σχόλια του προέδρου στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο αμερικανός πρόεδρος επέκρινε παράλληλα το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, όπως την Αυστραλία και την Ιαπωνία, που δεν ενεπλάκησαν στη στρατιωτική επιχείρηση. Αντιθέτως, είπε ο Τραμπ, ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους.

«Η προθεσμία της Τρίτης για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν είναι οριστική»

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο περιθώριο τελετής για το Πάσχα, σχολίασε πως «η προθεσμία της Τρίτης για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν είναι οριστική», χαρακτηρίζοντας την πρόταση που κατέθεσε η Τεχεράνη σημαντική αλλά όχι αρκετά καλή.

«Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό», είπε Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο περιθώριο τελετής για το Πάσχα στον Λευκό Οίκο. «Θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα, ο πόλεμος, αν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το γνωρίζουν αυτό, διαπραγματεύονται, νομίζω, με καλή πίστη», τόνισε ο Τραμπ.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως είναι εκνευρισμένος με την ιρανική κυβέρνηση, απειλώντας την ότι θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα για αυτό.

Προηγουμένως, ο Λευκός Οίκος είχε επιβεβαιώσει πως οι μεσολαβούσες χώρες πρότειναν εκεχειρία 45 ημερών στον πόλεμο στο Ιράν. «Αυτή είναι μια ιδέα μεταξύ πολλών και ο πρόεδρος δεν την έχει εγκρίνει. Η επιχείρηση "Epic Fury" συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00» (20:00 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, το Ιράν φέρεται να έχει δώσει την απάντηση του στο σχέδιο για άμεση κατάπαυση του πυρός, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται να απορρίπτει την εκεχειρία και να δίνει έμφαση στην ανάγκη τερματισμού του πολέμου, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το IRNA, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν.

Η απάντηση του Ιράν εμπεριέχει δέκα όρους που περιλαμβάνουν τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για ασφαλή διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, την άρση των κυρώσεων και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Χθες, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές, τόνισε πως διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Reuters πηγή ενήμερη για τις προτάσεις. Σύμφωνα με το Axios, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι και Τούρκοι μεσολαβητές υπέβαλαν την πρόταση για 45ήμερη εκεχειρία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει τελεσίγραφο την Τρίτη το βράδυ πριν βομβαρδίσει τις υποδομές στο Ιράν.

Ιράν: «Έχουμε διατυπώσει τις δικές μας απαντήσεις»

Το Ιράν έχει διαμορφώσει τις θέσεις και τις απαιτήσεις του ως απάντηση σε πρόσφατες προτάσεις για κατάπαυση πυρός που διαβιβάστηκαν μέσω μεσαζόντων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις είναι «ασύμβατες με τελεσίγραφα και απειλές ότι θα διαπραχθούν εγκλήματα πολέμου».

Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε πως η Τεχεράνη έχει μια σειρά απαιτήσεων στη βάση των εθνικών συμφερόντων της οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί μέσω ενδιάμεσων διαύλων, ενώ οι αξιώσεις που διατύπωσαν οι ΗΠΑ όπως το σχέδιο 15 σημείων είναι «υπερβολικές». «Το Ιράν δεν διστάζει να εκφράσει σαφώς τι θεωρεί θεμιτές απαιτήσεις και το να το κάνει δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη συμβιβασμού, αλλά μάλλον ως αντανάκλαση της αυτοπεποίθησής του στην υπεράσπιση των θέσεών του», είπε ο Μπαγαεΐ.

Βάσει της πρότασης, μια εκεχειρία θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, ξανανοίγοντας τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε διάστημα 15-20 ημερών θα οριστικοποιηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, η οποία ονομάστηκε προσωρινά η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει διαρκή εκεχειρία με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επίσης είχαν πει πως το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων σε αντάλλαγμα για την ανακούφιση από τις κυρώσεις και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters, AFP