OPEC: Σχεδιάζει συμβολική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Μάιο

Οι χώρες του οργανισμού έχουν καταρχήν συμφωνήσει να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 206.000 βαρέλια ημερησίως.

Τα μέλη του OPEC+ σχεδιάζουν να αυξήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής τους για τον Μάιο, σε μια συμβολική κίνηση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει την παραγωγή και τις αποστολές από αρκετά από τα μεγαλύτερα μέλη της συμμαχίας.

Βασικά μέλη της ομάδας, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, έχουν καταρχήν συμφωνήσει να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 206.000 βαρέλια ημερησίως κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης αργότερα την Κυριακή, σύμφωνα με δύο αντιπροσώπους που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς συζητούν ιδιωτικές διαβουλεύσεις.

Με τις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο να περιορίζονται λόγω του πολέμου με το Ιράν και κορυφαίους παραγωγούς όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ και το Κουβέιτ να αναγκάζονται να μειώσουν την προσφορά, μια τέτοια κίνηση από την ομάδα θα ήταν θεωρητική. Ωστόσο, θα μπορούσε να συμβολίζει την πρόθεσή τους να επαναφέρουν την παραγωγή μόλις η σύγκρουση αποκλιμακωθεί.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις λόγω πέντε εβδομάδων σύγκρουσης μεταξύ μιας συμμαχίας ΗΠΑ–Ισραήλ και του Ιράν, φτάνοντας σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι τον περασμένο μήνα, ενώ το αυξανόμενο κόστος προϊόντων όπως τα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ απειλεί με νέο κύμα πληθωρισμού. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent έκλεισαν κοντά στα 109 δολάρια την Παρασκευή, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε για κλιμάκωση του πολέμου.

Πριν από τα πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν που βύθισαν την περιοχή στο χάος, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι εταίροι του είχαν αρχίσει σταδιακά να αποκαθιστούν την προσφορά που είχε περιοριστεί το 2023.

Η ομάδα διατήρησε σταθερή την παραγωγή για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους και συμφώνησε σε μια μικρή αύξηση κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως στην προηγούμενη συνεδρίασή της την 1η Μαρτίου, μία ημέρα μετά τα αρχικά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Ενώ οι παραγωγοί του Κόλπου επηρεάζονται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία έχει επίσης αντιμετωπίσει διαταραχές στις πετρελαϊκές υποδομές και τις εξαγωγές της λόγω ουκρανικών επιθέσεων.