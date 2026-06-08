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Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ καταρρίπτουν drone στον λετονικό εναέριο χώρο

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Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ καταρρίπτουν drone στον λετονικό εναέριο χώρο
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Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν σήμερα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν σήμερα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός της χώρας της Βαλτικής, σε ένα ακόμα περιστατικό ασφαλείας κατά μήκος των ανατολικών συνοριακών περιοχών της Ευρώπης.

Η προέλευση του drone δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Η Ουκρανία εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της με drones μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας, μεταξύ άλλων και σε περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας, όπου αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν παρεκκλίνει της πορείας τους και έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας.

«Συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν με επιτυχία ένα drone που πετούσε στον λετονικό εναέριο χώρο!», ανέφερε ο στρατός της Λετονίας σε ανάρτηση στο Χ.

Οι αρχές της χώρας είχαν νωρίτερα σήμερα προειδοποιήσει τους πολίτες στις ανατολικές περιοχές της Λετονίας να προστατευτούν σε κλειστούς χώρους λόγω της απειλής. Η προειδοποίηση ήρθη όταν καταρρίφθηκε το drone, δήλωσε ο στρατός.

Στρατιωτικά drones που παρεκκλίνουν της πορείας τους και εισέρχονται στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών της Ρωσίας εντείνουν τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εξαπλώνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΝΑΤΟ
Λετονία
Ρωσία
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