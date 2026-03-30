Κερδοφόρο «2x2» για τον χρυσό - Καθοδόν για τον χειρότερο μήνα του από το 2008

Το πολύτιμο μέταλλο μετρά πτώση άνω του 14% συνολικά τον Μάρτιο και κατευθύνεται προς τον χειρότερο μήνα του από το 2008.

Διεύρυνε τα κέρδη του ο χρυσός τη Δευτέρα αλλά αδυνατεί να αποτρέψει τις απώλειες σε επίπεδο μήνα με την κρίση στο Ιράν να προκαλεί αγωνίες για αναθέρμανση του πληθωρισμού από το ράλι των τιμών ενέργειας, με αποτέλεσμα την επακόλουθη αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,6% στα 4.518,57 δολ. ανά ουγγιά, ενώ τα futures του πολύτιμου μετάλλου κέρδισαν 0,7% στα 4.557,50 δολ. ανά ουγγιά.

Ωστόσο, μετρά πτώση άνω του 14% συνολικά τον Μάρτιο προς τον χειρότερο μήνα του από το 2008, καθώς το άλμα των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει πυροδοτήσει φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, αυξάνοντας τα στοιχήματα στις αγορές για άνοδο των επιτοκίων. Ο χρυσός χρησιμοποιείται συχνά ως ασφαλές καταφύγιο εν μέσω περιόδων μεγάλης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ωστόσο σε περιόδους που τα επιτόκια είναι υψηλά είναι λιγότερο ελκυστικός.

Το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 1% στα 70,27 δολ. ανά ουγγιά, η πλατίνα στην αγορά σποτ ισχυροποιήθηκε 1,6% στα 1.891,71 δολ. ενώ το παλλάδιο κατέγραψε κέρδη 2,9% στα 1.416,47 δολ. ανά ουγγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ενεργειακοί σταθμοί και οι πετρελαιοπηγές του Ιράν θα εξαλειφθούν εκτός εάν η Ισλαμική Δημοκρατία ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις ειρηνευτικές προτάσεις των ΗΠΑ ως μη ρεαλιστικές και εκτόξευσε νέα κύματα πυραύλων προς το Ισραήλ και άλλες χώρες του Κόλπου. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι μπορεί να περιμένει για να δει τον αντίκτυπο του πολέμου στην οικονομία και τον πληθωρισμό ενώ η FOMC κράτησε στη συνεδρίαση της αυτόν τον μήνα αμετάβλητα στο εύρος 3,50% - 3,75%.