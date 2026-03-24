ΧΑ: Κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Με πιέσεις σε μετοχές και δείκτες ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τρίτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση και ενώ το ενδιαφέρον επενδυτών και αναλυτών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η απροσδόκητη ανάκληση του τελεσιγράφου των 48 ωρών από τον Αμερικανό Πρόεδρος, ο οποίος επικαλέστηκε παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, δίνει πενθήμερη «ανάσα» στις αγορές, ωστόσο η υποβόσκουσα αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι ο «γεωπολιτικός σκεπτικισμός», κάποιοι ανοιχτά μιλούν για απόπειρα του Λευκού Οίκου να καθησυχάσει τις αγορές, ενώ στο μεταξύ από την πλευρά του Ισραήλ επιβεβαιώνεται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται κανονικά και δεν έχουν τεθεί σε παύση, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το αφήγημα περί αποκλιμάκωσης από την πλευρά των ΗΠΑ.

Το σενάριο μιας ταχείας λήξης της σύγκρουσης δε συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες, με δεδομένο ότι, όποιοι κι αν ήταν οι στόχοι της αμερικανικής κυβέρνησης που οδήγησαν σε αυτή την κρίση, είναι σαφές ότι δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί, ενώ στο μεταξύ αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να κατευθύνονται προς την περιοχή.

Η αβεβαιότητα αυτή κρατά τις τιμές του brent πάνω από τα 100 δολάρια, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος, ενώ στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.062,84 μονάδες με απώλειες 1,84%, κινούμενος πτωτικά από το άνοιγμα των συναλλαγών.

Απώλειες καταγράφει και ο τραπεζικός δείκτης, που υποχωρεί 2,44% στις 2.247,21 μονάδες, με τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να καταγράφουν απώλειες περί του 2,1%-2,8%.

Ενδεικτικό του κλίματος, το γεγονός ότι η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο σύνολο του ταμπλό διαμορφώνεται σε 1:3,8, με 19 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 72 σε αρνητικό και 57 αμετάβλητων.

Ο τζίρος ωστόσο παραμένει συγκρατημένος, στα 31,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,72 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ανοδικά κινούνται μόνο οι μετοχές των Cenergy και Lamda Development σε ποσοστό 1,23% και 0,17% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, με απώλειες άνω του 2% βρίσκονται οι τίτλοι των Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca-Cola HBC και Viohalco.