ΕΛΒΕ: Αύξηση πωλήσεων και κερδών προ φόρων το 2025

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 3,94 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,68 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, κυρίως ως αποτέλεσμα των έκτακτων απομειώσεων εξοπλισμού.

Αύξηση πωλήσεων και κερδών προ φόρων εμφάνισε η ΕΛΒΕ για τη χρήση του 2025. Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις της Εταιρείας στη χρήση 2025 ανήλθαν σε 15,66 εκατ. ευρώ, έναντι 14,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 1,46 εκατ. ευρώ ήτοι 10,34%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από στολές εργασίας. Οι πωλήσεις εσωτερικού παρουσίασαν σημαντική αύξηση 1,83 εκατ. ευρώ ήτοι 17% και οι πωλήσεις εξωτερικού παρουσίασαν μικρή μείωση 360 χιλ. ευρώ ήτοι 7,24%.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 5,08 εκατ. ευρώ έναντι 4,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (32,45% και 30,97% αντίστοιχα). Η βελτίωση στο μικτό κέρδος οφείλεται σε καλύτερη διαχείριση του κόστους παραγωγής από την Εταιρεία, αλλά και στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις. Τα συνολικά έξοδα διοίκησης & διάθεσης παρουσίασαν μια μικρή μείωση 46 χιλ. ευρώ.

Τα άλλα έξοδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση, καθώς το σχετικό κονδύλιο είχε επιβαρυνθεί την αντίστοιχη περσινή χρήση με έκτακτες απομειώσεις εξοπλισμού ύψους 1,34 εκ ευρώ, οι οποίες αφορούσαν σε αντικαταστάσεις (πραγματοποιηθείσες και προγραμματισμένες) φωτοβολταϊκών πλαισίων με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους και τη συνεπαγόμενη αύξηση των εσόδων.

Επίσης, στην προηγούμενη χρήση, αναγνωρίστηκε ζημία από την πώληση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία ύψους 397 χιλ. ευρώ, η οποία δεν υφίσταται στην κλειόμενη χρήση. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έσοδα χρεογράφων, κέρδη πωλήσεων, αποτιμήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων κλπ.) παρουσίασαν συνολική μείωση 250 χιλ. ευρώ, κυρίως από τις αντίστοιχες αποτιμήσεις των χρεογράφων (αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 3,94 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,68 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, κυρίως ως αποτέλεσμα των έκτακτων απομειώσεων εξοπλισμού ύψους 1,34 εκατ. ευρώ και της έκτακτης ζημιάς από την πώληση συγγενής εταιρείας που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.