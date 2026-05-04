S&P Global: Ασθενέστερη ανάπτυξη του ελληνικού τομέα μεταποίησης τον Απρίλιο

Στις 52,4 μονάδες υποχώρησε τον Απρίλιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Index - PMI) από τις 54,5 μονάδες τον Μάρτιο σε χαμηλό επτά μηνών. Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μόλις μέτρια βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών, παρότι ο κύριος δείκτης καταγράφει πλέον τιμή υψηλότερη από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων για 39 συνεχείς μήνες, υποδεικνύοντας παρατεταμένη περίοδο ανάπτυξης.

Η αύξηση των νέων παραγγελιών ήταν οριακή τον Απρίλιο, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε σημαντικά από την ισχυρή άνοδο του Μαρτίου. Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δεύτερος ασθενέστερος που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο 18 μηνών συνεχούς ανάπτυξης (παράλληλα με τον Νοέμβριο του 2025). Η ευρεία αβεβαιότητα μεταξύ των πελατών και η πίεση λόγω του υψηλότερου κόστους είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση. Το διεθνές κλίμα των πωλήσεων έπαιξε και αυτό αρνητικό ρόλο στις συνολικές νέες πωλήσεις, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών υποχώρησαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα δεδομένα του Απριλίου υπέδειξαν επίσης ασθενέστερη αύξηση των επιπέδων παραγωγής. Οι ελλείψεις προμηθειών δυσχέραναν την αύξηση των νέων παραγγελιών όπως και την άνοδο της παραγωγής, καθώς ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε στον ασθενέστερο που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2024. Η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας εντάθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου τριμήνου, καθώς ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή δημιούργησε υλικοτεχνικές δυσκολίες και προκάλεσε ελλείψεις σε υλικά. Οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν σημαντικά και στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τρεισήμισι ετών.

Οι ελλείψεις εισροών, ιδιαίτερα σε χημικά, πλαστικά και προϊόντα πετρελαίου, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης κόστους στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών τον Απρίλιο. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών εισροών ήταν ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου τεσσάρων ετών και αισθητά υψηλότερος από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας.

Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατάφεραν να αυξήσουν τις τιμές πώλησης στο ξεκίνημα του δεύτερου τριμήνου. Ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, σύμφωνα με την S&P Global, ανέφεραν στο πλαίσιο της έρευνας πολλές φορές τη μετακύλιση του υψηλότερου κόστους στους πελάτες μέσω των μεγαλύτερων χρεώσεων εκροών. Ο ρυθμός αύξησης ήταν έντονος και ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τρεισήμισι ετών.

Παρότι οι εταιρείες του τομέα μεταποίησης εξακολούθησαν να καταγράφουν αύξηση της απασχόλησης και των τιμών εισροών, οι ρυθμοί αύξησης επιβραδύνθηκαν περαιτέρω τον Απρίλιο. Οι εταιρείες επιδίωξαν, εν μέρει, να διαχειριστούν καλύτερα το κόστος, ωστόσο ορισμένες ανέφεραν επίσης ότι οι σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις παραγωγής οδήγησαν σε ασθενέστερη αύξηση. Ταυτόχρονα, η περαιτέρω δημιουργία θέσεων εργασίας και η βραδύτερη αύξηση των νέων παραγγελιών σήμαιναν ότι οι εταιρείες μπόρεσαν να μειώσουν και πάλι τον όγκο αδιεκπεραίωτων εργασιών. Ο ρυθμός μείωσης ήταν, σε γενικές γραμμές, σημαντικός και ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2025.

Τον Απρίλιο οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν εκ νέου συρρίκνωση των αποθεμάτων τόσο των προμηθειών όσο και των ετοίμων προϊόντων. Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, οι πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τρέχοντα αποθέματα και οι μειωμένες απαιτήσεις για αποθήκευση εισροών λόγω της υποτονικής αύξησης των νέων παραγγελιών οδήγησαν στην εξάντληση των αποθεμάτων.

Τέλος, τα στοιχεία του Απριλίου υπέδειξαν σχετικά υποτονικές προσδοκίες από τους Έλληνες κατασκευαστές σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος. Παρά τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις και μηχανήματα, η εκτεταμένη αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιόρισε την αισιοδοξία. Ο βαθμός εμπιστοσύνης ήταν αντίστοιχος με τον βαθμό που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο και ήταν ο δεύτερος χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2024.