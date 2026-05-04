Μαρινάκης: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, επισημαίνοντας ότι την ευθύνη για την αξιολόγηση των στοιχείων την έχει αποκλειστικά η Βουλή.

Το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή απορρίπτεται από τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά. Δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με βαριές εκφράσεις, υπερβολικές», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε πως «μην συγχέουμε το άρθρο 86 με τις διαδικασίες άρσης ασυλίας των βουλευτών» και πως πρόκειται για δύο πρόσωπα που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης του προβλήματος. «Θα δείξουν γιατί αυτή η προσπάθεια εμπλοκής τους δεν έχει σχέση με τα πραγματικά δεδομένα», είπε. Για το ενδεχόμενο να καταθέσει η αντιπολίτευση αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ανέφερε «πρώτα θα τη διαβάσουμε και στη συνέχεια θα απαντήσουμε».

Ερωτηθείς για τοποθετήσεις του εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλα και σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν θα σχολιάσει όσα έχουν ειπωθεί σε απόρρητη διαδικασία, στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. «Ο κ. Τζαβέλας είναι ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου, είναι υπόδειξη της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση για τη θέση αυτή, εξέδωσε απόφαση που απαγορεύεται να σχολιάσουμε, δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτόν τον θεσμικό κατήγορο επιθέσεων στη δικαιοσύνη, υπάρχει μια διάταξη, μια απόφαση, εφαρμόστηκε ο νόμος. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό. Τελεία παύλα. Κανένα άλλο σχόλιο. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα τη δικαιοσύνη και τον ανεξάρτητο ρόλο της. Τη στηρίζει σε κάθε βαθμίδα. Και αυτονοήτως αφήνεις στους ανθρώπους αυτούς να εκδίδουν τις διατάξεις, τις αποφάσεις και τα βουλεύματα που κρίνουν χωρίς να επιτρέπουμε -δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε- σε κάθε άσχετο με τη δικαιοσύνη να παριστάνει τον δικαστή ή το εισαγγελέα είτε από ένα πληκτρολόγιο είτε από ένα σταθμό. Κάποιοι που ταυτίζονται με τους λαϊκιστές αυτή τη συμπεριφορά θα τη βρουν μπροστά τους», συμπλήρωσε.

Για την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για 4ημερη εργασία και αν θα μπορούσε πιλοτικά να εφαρμοστεί σε εταιρείες με υπερκέρδη όπως οι τράπεζες, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κατάλαβε ότι θα οδηγούσε αυτή η πρόταση σε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύνονταν. «Η πρόταση αυτή έχει πλήρως αποδομηθεί. Στο δημόσιο λόγο τους την αναπροσαρμόζουν, το πάνε στο μπορεί. Είναι και υποκριτική γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε καταψηφίσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που έδινε τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση σε συμφωνία με εργαζόμενο για 4ημερη εργασία. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια πρόταση, προφανώς δεν θυμόταν ότι για τον ίδιο θέμα το κόμμα του δεν είχε ψηφίσει. Είναι άλλο πράγμα κάτι προαιρετικό κατόπιν συμφωνίας σε συγκεκριμένους κλάδους και διαφορετικό να είναι υποχρεωτικό και με άλλη λογική. Το βασικό που προκύπτει είναι ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχουν καταλάβει σε ποια χώρα ζουν», σημείωσε. Σε ερώτηση για τις επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν στην ώρα τους, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως έχει αυστηροποιηθεί όσο παραπάνω μπορούσε η σχετική νομοθεσία και αυτό αποδεικνύεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. «Αν δει κανείς τα επίσημα στοιχεία, όχι μόνο το ποσοστό της ανεργίας και στο σύνολο του πληθυσμού που είναι το χαμηλότερο των τελευταίων 20 ετών, ακόμα και σε απόλυτο αριθμό είναι μειωμένη η ανεργία. Δείτε τον αριθμό των υπερωριών που δηλώνονται, δείτε την εκτόξευση των ελέγχων», ανέφερε.

Για την κόντρα μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και των δημοσιογράφων κκ Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού, απάντησε τα εξής: «Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Απάντησαν οι συνάδελφοί σας. Κατηγορήθηκαν για κάτι που υποτίθεται γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφου, δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Ή δεν τον διάβασε το βιβλίο ο κ. Τσίπρας ή λέει ψέματα. Ας δει ο κόσμος και αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά και κάθε άλλη και ας κρίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι νοιώθει αμήχανα ο κ. Τσίπρας όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κ. Τσίπρας. Ας κάτσουν να δουν και στο ΠΑΣΟΚ τον νέο τους εν δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως ακόμα και αν ίσχυε αυτός ο συλλογισμός επιβεβαιώνεται πως ο κ. Τσίπρας δεν έχει διαβάσει το βιβλίο. «Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να ξαναγράψει την ιστορία ακόμα και επιτιθέμενες σε δημοσιογράφος, του προκαλεί αμηχανία, θα ήθελα να αποφύγει την υπενθύμιση», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος σε περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν έχουν αλλάξει τα αρρωστημένα μυαλά και οι εγκληματίες. Πρόσθεσε πως έχει αλλάξει ο νόμος και η εφαρμογή του και όπου διαπιστωθούν ευθύνες ποινικές εν ενεργεία φοιτητών θα υποστούν τις προβλεπόμενες πειθαρχικές συνέπειες, αντίστοιχα και οι ακαδημαϊκοί. «Τελείωσε η ασυδοσία στα πανεπιστήμια. Η εγκληματικότητα δεν μπορεί να εξαφανιστεί αλλά είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Το πάρτυ τελείωσε», υπογράμμισε.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση ότι η πρωτοβουλία για τη ρύθμιση για τα πανωτόκια έρχεται από την ΕΕ και δεν είναι δική της, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως πρόκειται για σημαντική κίνηση για τους καταναλωτές γιατί μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, σε καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών. «Είναι δύο οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα πρέπει να τεθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2026. Το ακριβές περιεχόμενο της νομοθέτησης είναι στην αρμοδιότητα της κάθε χώρας», διευκρίνισε και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες της εν λόγω ρύθμισης. «Καλύτερα η αντιπολίτευση να μιλήσει για την ουσία όσων κάνουμε και ας αφήσει αντιπαραθέσεις που δεν αγγίζουν την κοινωνία», σημείωσε. Σε ερώτηση γιατί να μην επεκταθεί αυτή η ρύθμιση και σε στεγαστικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει λάβει πάρα πολλά μέτρα προστασίας των δανειοληπτών και που προσθέτουν υποχρεώσεις στις τράπεζες.

Ερωτηθείς για την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού σε διεθνή ύδατα, ανέφερε υπάρχει και νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου εξωτερικών και τόνισε πως οι ελληνικές αρχές έδρασαν υποδειγματικά, κάτι που αναγνωρίστηκε από τα γειτονικά κράτη.

Για την αυστηροποίηση των προστίμων για παραβίαση του ΚΟΚ ενώ την ίδια ώρα κυκλοφορούν ανασφάλιστα πατίνια, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν υπάρχει πιο τραγική στρατηγική από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και το γεγονός ότι έχουμε καταγράψει τα καλύτερα δυνατά στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δείχνει ότι η πολιτική αποδίδει.

«Δεν ισχύει ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις στον νέο ΚΟΚ για τα πατίνια. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια πληροφορία ότι επίκειται κάποια νομοθέτηση. Σίγουρα και το πρόσφατο περιστατικό μας συγκλόνισε όλους. Εδώ χρειάζεται μια ισορροπία. Θεωρώ και αυτό είναι προσωπική μου γνώμη, ότι όταν βάζουμε στο ζύγι την ασφάλεια με οποιοδήποτε άλλο θα πρέπει να κερδίζει η ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Για την τιμή της βενζίνης και αν θα μειωθεί ο ΕΦΚ, ο κ. Μαρινάκης είπε πως επί της αρχής ακούει με μεγάλη προσοχή της συζήτηση για μείωση φόρων και πως η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. «Πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός και αυτό να περνάει στον καταναλωτή. Επί της αρχής είμαστε θετικοί στη μείωση κάθε φορολογικού συντελεστή. Το κράτος προτεραιοποιεί πολιτικές με βάση τις ανάγκες», σημείωσε. Πρόσθεσε πως η μείωση του ΕΦΚ θα έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. «Αν αυτό το επιλέγαμε στη ΔΕΘ, δεν θα είχαμε μηδενίσει το φόρο στους νέους, στους τρίτεκνους. Προτιμήσαμε το κόστος αυτό να δοθεί, στη μείωση του φόρου εισοδήματος που αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων», συμπλήρωσε.

Για τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη και αν υπάρχει κόκκινη γραμμή στην κριτική όπως αναφέρουν δημοσιεύματα απάντησε πως «δεν ξέρω πόσες φορές έχει προεξοφληθεί δύσκολη ΚΟ και πόσες φορές όλα αυτά έχουν πέσει στο κενό, άλλη μια φορά θα γίνει και αυτό». «Σήμερα έχουμε ηχηρή παραίτηση στο ΠΑΣΟΚ, ένα υπό διαμόρφωση κόμμα και έναν ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργεί μέχρι να δημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα. Εμείς με τα του οίκου μας ασχολούμαστε. Η ΝΔ μετά από κάθε ΚΟ και κάθε συνέδριο βγαίνει πιο δυνατή γιατί επιδιώκει την κριτική και αυτή μετατρέπεται σε πολιτικές και αποφάσεις», πρόσθεσε.

Για την παραίτηση του κ. Καστανίδη και όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «σίγουρα είναι μια ηχηρή παραίτηση» και πρόσθεσε πως «υπάρχουν πιο βαθύτεροι γνώστες του χώρου αυτού να σχολιάσουν αυτή την παραίτηση». «Σίγουρα θα πιαστώ από την φράση "το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη". Συμπράττει με εκείνους που είτε από την πάνω είτε από την κάτω πλατεία κατηγορούσαν τα ίδια του τα στελέχη για προδότες, γερμανοτσολιάδες και κάποιους τους έστειλαν στη δικαιοσύνη με στημένες διαδικασίες. Το κόμμα που ήταν θύμα της λάσπης, έχει φτάσει στο σημείο να θεωρεί συνομιλητές του τους θύτες. Στο συνέδριο το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να πάρουν απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ», ανέφερε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Από το πρωί της Κυριακής βρίσκονται σε τροχιά οι πρώτοι τέσσερις θερμικοί δορυφόροι, δίνοντας στη χώρα μας νέες δυνατότητες στην ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει ουσιαστικά την Πολιτική Προστασία, την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κράτους. Παράλληλα, οι δορυφόροι θα παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τα ύδατα, τις παράκτιες περιοχές, τις χρήσεις γης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ένα ακόμη βήμα που δείχνει ότι η Ελλάδα επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες με άμεσο όφελος για τον πολίτη, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της χώρας.

Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Τουρνάς, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2026, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία, την άμεση επέμβαση και την αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών συμβάντων, υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες, που διαμορφώνει η κλιματική κρίση.

Την περσινή χρονιά, παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την τελευταία 20ετία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάηκαν περισσότερα από 10 εκατ. στρέμματα, με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταστροφές.

Φέτος θα επιχειρούν 51 μισθωμένα εναέρια μέσα (από 49 πέρυσι),το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ προχωρά η ένταξη ακόμη 600, έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ θα έχουμε στη διάθεσή μας 100 μη επανδρωμένα μέσα (drones) τα οποία θα επιτηρούν σε 24ωρη βάση.

Ο Υπουργός επεσήμανε τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού δόγματος: «Μένουμε πιστοί στο δόγμα: επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, κινητοποίηση των δυνάμεων, άμεση επέμβαση, καταστολή» και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις διοικήσεις του, τονίζοντας πως, «είναι δύσκολη χρονιά, προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα».

Από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026 θα μπορούν να υποβληθούν, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Chios Pass 2026» και στο «Kythira Pass 2026». Η πρωτοβουλία προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διαθέτουν POS, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026». Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη».