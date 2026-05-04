Ιράν: Καλεί τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις «υπερβολικές απαιτήσεις» τους

Newsroom
Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ «να υιοθετήσουν μια λογική προσέγγιση», αφού έλαβε απάντηση από την Ουάσινγκτον στη νέα πρότασή του.

Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ «να υιοθετήσουν μια λογική προσέγγιση» και να εγκαταλείψουν τις «υπερβολικές απαιτήσεις» τους, αφού έλαβε απάντηση από την Ουάσινγκτον στη νέα πρότασή του στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Σε αυτό το στάδιο, η προτεραιότητά μας είναι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Διαπραγματευτήκαμε δύο φορές για τις πτυχές του πυρηνικού (προγράμματος) και, ταυτοχρόνως, δεχθήκαμε επίθεση από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Η άλλη πλευρά οφείλει να αποφασίσει να υιοθετήσει μια λογική προσέγγιση και να εγκαταλείψει τις υπερβολικές απαιτήσεις όσον αφορά το Ιράν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, η οποία αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ιράν
ΗΠΑ
Μέση Ανατολή
Πόλεμος
