ΧΑ: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης Mediterra και Προοδευτική

Σε αναστολή τηαπό σήμερα οι μετοχές των Mediterra και Προοδευτική.

Την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας MEDITERRA Α.Ε. (ISIN:GRS500003009), με ισχύ από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, αποφάσισε το Euronext Athens.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και ομαλής λειτουργίας της αγοράς, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής κατάστασης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2025 επί της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής της διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «Γνώμη με επιφύλαξη» και έως ότου η εταιρεία προβεί σε εκ νέου σύνταξη και δημοσιοποίηση των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της.

Επίσης, το Euronext Athens ανακοίνωσε ξεχωριστά πως, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.” (ISIN: GRS184003002) σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς δεν δημοσίευσε εντός της προβλεπόμενης από το ν. 3556/2007 προθεσμίας, την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2025.

Σε ανακοίνωσή της η διοίηκηση της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ σημειώνει ότι «η δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31.12.2025 δεν κατέστη δυνατή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Παρόλο που η διαδικασία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, η καθυστέρηση οφείλεται στη μη έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του ηλεκτρονικού αρχείου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), το οποίο απαιτείται για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών». Και καταλήγει σημειώνοντας ότι «η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων το συντομότερο δυνατό».