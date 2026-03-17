Νέα επιφυλακτική άνοδος στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Κέρδη στα ταμπλό κόντρα στο πετρέλαιο να επιδίδεται σε rebound μετά το sell off. Τα ραντάρ σε Fed αύριο και ΕΚΤ την Πέμπτη.

Να διευρύνουν τα κέρδη τους επιδιώκουν οι ευρωαγορές την Τρίτη, παρά το γεγονός πως οι τιμές του πετρελαίου επιδίδονται σε rebound μετά το χθεσινό sell off με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται στην 18η ημέρα του. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην αυριανή απόφαση της Fed για τα επιτόκια με την ΕΚΤ να παίρνει την σκυτάλη και να ακολουθεί η BoE.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 0,62% στις 602,16 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 προσθέτει 0,58% στις 5.772 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη αναρριχάται 0,53% στις 23.688 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,74% στις 7.994 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται 0,80% στις 10.400 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιείται 1,29% στις 44.912 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει κέρδη 1,19% στις 17.293 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές του τομέα κοινής ωφέλειας, των αυτοκινήτων, του πετρελαίου και φυσικού αερίου ηγούνται των κερδών, ενώ οι τίτλοι τεχνολογίας και βιομηχανίας βαραίνουν τους δείκτες. Εταιρείες ενέργειας όπως η Shell συνεχίζουν το θετικό σερί τους με άνοδο 1%, καθώς οι τιμές τόσο του Βrent όσο και του WΤΙ κινούνται στη ζώνη των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στα ΗΑΕ ενώ οι επενδυτές προσβλέπουν στη συνεδρίαση πολιτικής της ΕΚΤ που αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκιά της σταθερά, με τα σχόλια της Κριστίν Λαγκάρντ στην επακόλουθη Συνέντευξη Τύπου να μπαίνουν στο μικροσκόπιο για τα επόμενα βήματα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

Η Fed έχει δεχθεί συνεχείς πιέσεις από τον Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια, αλλά ο πόλεμος κατά του Ιράν οδηγεί τους traders να συμπεράνουν πως θα υπάρξει συγκράτηση του κόστους δανεισμού. Στο πεδίο των «μάκρο», το φως της δημοσιότητας αναμένεται να δουν τα στοιχεία για το οικονομικό κλίμα στην ΕΕ ενώ στις επιχειρηματικές εξελίξεις, τα οικονομικά τους αποτελέσματα θα παρουσιάσουν Prudential και Poste Italiane.

Kέρδη στην Ασία

Άνοδο κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τρίτη, μετά τις εντυπωσιακές προβλέψεις της Nvidia για τα έσοδα 1 τρισ. δολάρια από τα βασικά της chips. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0,36% παρά το ότι η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,1%, για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας διολίσθησε 0,22%, ενώ ο Topix αποδυναμώθηκε 0,75%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε άνοδο 2,94% και ο Kosdaq έχασε 0,12% στις 1.136,94 μονάδες.