WTTC: Κλίμα, ποιότητα και data θα καθορίσουν τον τουρισμό της επόμενης πενταετίας

Κλίμα, ποιότητα και ψηφιακά δεδομένα θα καθορίσουν την ανάπτυξη του τουρισμού την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), Nejc Jus.

Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνει ότι ο διεθνής τουρισμός αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, με τις παγκόσμιες αφίξεις να έχουν αυξηθεί κατά 5,4% το 2025 και τη Μεσόγειο να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής.

Για την επόμενη πενταετία, ο Nejc Jus, θεωρεί καθοριστικής σημασίας την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η ακραία ζέστη ήδη αναδιαμορφώνει τα εποχικά πρότυπα και οι προορισμοί πρέπει να επεκτείνουν τις ενδιάμεσες περιόδους, αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν επισκέπτες της αιχμής του καλοκαιριού.

«Δεύτερον, η έμφαση στην ποιότητα. Οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο ουσιαστικές, χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος εμπειρίες, επιβραβεύοντας προορισμούς με αυθεντική διαφοροποίηση», σημειώνει και προσθέτει: «Οι ψηφιακές υποδομές θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Από τη διαχείριση ροών επισκεπτών με «έξυπνα» συστήματα έως την εξατομίκευση μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τα βιομετρικά συστήματα εισόδου που προσφέρουν ασφαλή και ομαλά ταξίδια, οι ισχυρές ψηφιακές δυνατότητες δεδομένων θα ξεχωρίσουν τους ηγέτες από όσους μείνουν πίσω. Στο WTTC, η προώθηση απρόσκοπτων και συνδεδεμένων ταξιδιών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Για τις χώρες της Μεσογείου, κερδισμένοι θα είναι όσοι σχεδιάζουν από τώρα».

Σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Οικονομικού Αντικτύπου (EIR) του WTTC, η συνεισφορά του τομέα των Ταξιδιών και του Τουρισμού στο παγκόσμιο ΑΕΠ άγγιξε το επίπεδο-ρεκόρ των 11,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 9,8% της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη του κλάδου (4,1%) ξεπέρασε τη συνολική παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη (2,8%) κατά σχεδόν 50%, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως κύριας μηχανής της παγκόσμιας επέκτασης.

Βιώσιμη Μετάβαση και Απόδοση Επένδυσης (ROI)

Η βιωσιμότητα αποτελεί μια θεμελιώδη στρατηγική ευκαιρία για μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ανθεκτικότητα και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Το χρονικό πλαίσιο για την απόδοση της επένδυσης (ROI) διαφέρει ανά προορισμό και είδος επένδυσης. Οι βιώσιμοι προορισμοί μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες υψηλότερης αξίας, να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο και να μειώσουν τα μακροπρόθεσμα λειτουργικά κόστη. Αυτό λειτουργεί καλύτερα όταν η βιωσιμότητα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει ποιοτικές εμπειρίες, καλές υποδομές και αποτελεσματική διαχείριση προορισμού.

Αν και η απόδοση επένδυσης είναι σημαντική, η μακροπρόθεσμη επιτυχία απαιτεί επίσης ενεργή εμπλοκή της τοπικής κοινότητας.

Ψηφιακή Ένταξη και Προσβασιμότητα

Όπως επισημαίνει, η κοινωνική ένταξη βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής του WTTC, με τον τουριστικό τομέα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση ευκαιριών για γυναίκες, νέους και υποεκπροσωπούμενες κοινότητες. Όμως η ένταξη πρέπει να σημαίνει και προσβασιμότητα για τους ίδιους τους ταξιδιώτες. «Αυτό που κάνει η Σκιάθος - ο χάρτης για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού “ Autism Quiet Map” και οι αντίστοιχες δράσεις, οι αισθητηριακά φιλικές διαδρομές και τα συστήματα πρόσβασης SEATRAC στις παραλίες- είναι ακριβώς το είδος πρωτοποριακού έργου που θα έπρεπε να γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Το WTTC υποστηρίζει ενεργά τον προσβάσιμο τουρισμό ως θεμελιώδες δικαίωμα, όχι ως επιπλέον επιλογή», υπογραμμίζει.

Από την βιωσιμότητα στον αναγεννητικό Τουρισμό

Σύμφωνα με τον Nejc Jus ο αναγεννητικός τουρισμός κερδίζει έδαφος, καθώς αποτελεί μια προσέγγιση που όχι μόνο ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις αλλά επιδιώκει ενεργά την αποκατάσταση και ενίσχυση των προορισμών. Το «μην κάνεις κακό» ήταν το σωστό ξεκίνημα, αλλά πλέον δεν επαρκεί.

Η πρωτοβουλία του WTTC Nature Positive Tourism, που αναπτύχθηκε μαζί με τον UN Tourism και το World Sustainable Hospitality Alliance, καλεί τις επιχειρήσεις να σταματήσουν και να αντιστρέψουν την απώλεια βιοποικιλότητας, όχι απλώς να την επιβραδύνουν. Οι ταξιδιώτες δεν θέλουν απλώς να επισκέπτονται όμορφα μέρη, θέλουν να συμβάλλουν στην προστασία τους.

Ανθρώπινος παράγοντας vs AI

Η αποστολή του τουρισμού πρέπει να παραμείνει η συμπεριληπτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα είναι ισχυρά εργαλεία για τη διαχείριση ροών επισκεπτών, τη μείωση αποβλήτων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και πρέπει να αξιοποιούνται.

Όμως η «ψυχή» ενός προορισμού, όπως ο πολιτισμός και η κοινότητά του, δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Οι πιο επιτυχημένοι προορισμοί θα είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προστατεύσουν, όχι να αντικαταστήσουν, την ανθρώπινη εμπειρία. Ένα σύστημα Τουριστικής Νοημοσύνης βοηθά στη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας, αλλά είναι οι τοπικοί άνθρωποι, οι παραδόσεις τους και η υπερηφάνειά τους για τον τόπο που κάνουν τους επισκέπτες να επιστρέφουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ