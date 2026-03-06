Δοκιμάζουν το θετικό έδαφος οι ευρωαγορές

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πιο ήπιες διακυμάνσεις.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πιο ήπιες διακυμάνσεις.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,42% ή κατά 2,54 μονάδες, στις 607,37 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη καταγράφει άνοδο 0,97% στις 24.004 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 8.096 μονάδες, με κέρδη 0,62%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κερδίζει 0,49% στις 10.464 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,75% στις 45.949 μονάδες. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,79% στις 17.381 μονάδες

Οι κεφαλαιαγορές ολοκληρώνουν μια εβδομάδα έντονης αστάθειας, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν πυροδότησε ένα selloff που επηρεάσε τα assets σε όλους τους τομείς.

Χθες οι ευρωαγορές έκλεισαν στο «κόκκινο», καθώς παρέμεινε ζωντανή η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και υπερίσχυσε της όποιας διστακτικής αισιοδοξίας τις είχε οδηγήσει σε θετικό έδαφος την Τετάρτη.

Για την εβδομάδα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 οδεύει προς απώλεια 4,6% - τη μεγαλύτερη από τον περασμένο Απρίλιο, στο αποκορύφωμα των φόβων της αγοράς για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.