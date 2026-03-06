Δοκιμάζουν το θετικό έδαφος οι ευρωαγορές

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πιο ήπιες διακυμάνσεις.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,42% ή κατά 2,54 μονάδες, στις 607,37 μονάδες.
Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη καταγράφει άνοδο 0,97% στις 24.004 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 8.096 μονάδες, με κέρδη 0,62%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κερδίζει 0,49% στις 10.464 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,75% στις 45.949 μονάδες. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,79% στις 17.381 μονάδες
Οι κεφαλαιαγορές ολοκληρώνουν μια εβδομάδα έντονης αστάθειας, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν πυροδότησε ένα selloff που επηρεάσε τα assets σε όλους τους τομείς.
Χθες οι ευρωαγορές έκλεισαν στο «κόκκινο», καθώς παρέμεινε ζωντανή η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και υπερίσχυσε της όποιας διστακτικής αισιοδοξίας τις είχε οδηγήσει σε θετικό έδαφος την Τετάρτη.
Για την εβδομάδα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 οδεύει προς απώλεια 4,6% - τη μεγαλύτερη από τον περασμένο Απρίλιο, στο αποκορύφωμα των φόβων της αγοράς για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.