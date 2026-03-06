Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Δοκιμάζουν το θετικό έδαφος οι ευρωαγορές

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δοκιμάζουν το θετικό έδαφος οι ευρωαγορές
Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πιο ήπιες διακυμάνσεις.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πιο ήπιες διακυμάνσεις.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,42% ή κατά 2,54 μονάδες, στις 607,37 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη καταγράφει άνοδο 0,97% στις 24.004 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 8.096 μονάδες, με κέρδη 0,62%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κερδίζει 0,49% στις 10.464 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,75% στις 45.949 μονάδες. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,79% στις 17.381 μονάδες

Οι κεφαλαιαγορές ολοκληρώνουν μια εβδομάδα έντονης αστάθειας, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν πυροδότησε ένα selloff που επηρεάσε τα assets σε όλους τους τομείς.

Χθες οι ευρωαγορές έκλεισαν στο «κόκκινο», καθώς παρέμεινε ζωντανή η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και υπερίσχυσε της όποιας διστακτικής αισιοδοξίας τις είχε οδηγήσει σε θετικό έδαφος την Τετάρτη.

Για την εβδομάδα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 οδεύει προς απώλεια 4,6% - τη μεγαλύτερη από τον περασμένο Απρίλιο, στο αποκορύφωμα των φόβων της αγοράς για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι παγίδες των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων - Τι πρέπει να προσέξουν πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι

Πολεμικό power game ανοιχτά της Κύπρου - Bel@harra vs Alvaro de Bazan F100 - Φλώρος-Βελόπουλος: Κρατάει χρόνια αυτή η διαμάχη

Η Alter Ego Media εξαγόρασε το 50,1% της More.gr

tags:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ευρωαγορές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider