Χωρίς ταξί Τετάρτη και Πέμπτη η Θεσσαλονίκη

Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει αναγγείλει πορεία αύριο Τετάρτη, στις 11 το πρωί, με εκκίνηση από το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση.

Χωρίς ταξί θα μείνει την Τετάρτη και την Πέμπτη η Θεσσαλονίκη, καθώς οι οδηγοί θα συμμετέχουν στην απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.

Κύρια αιτήματα είναι η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών που , όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ και η επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.

