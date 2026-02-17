Ευρωαγορές: Σε πράσινο έδαφος στον απόηχο μάκρο και γεωπολιτικής

Με άνοδο ολοκλήρωσαν οι δείκτες, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα μάκρο στοιχεία από την Γερμανία και την Βρετανία, αλλά και τις εξελίξεις στην γεωπολιτική σκακιέρα.

Με άνοδο ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές την Τρίτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα εταιρικά μεγέθη στη Γηραιά Ήπειρο, αλλά και τα μάκρο στοιχεία από την Γερμανία και την Βρετανία. Την ίδια στιγμή παραμένουν στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ολοκληρώνουν τον δεύτερο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, και τις Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ να κάθονται ξανά στο ίδιο τραπέζι, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι ο Ζελένσκι πρέπει να κλείσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος «γρήγορα».

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,47% στις 621,43 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,78% στις 6.025 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη έκλεισε στο +0,82% στις 25.005 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,54% στις 8.361 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,78% στις 10.555 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο αναρριχήθηκε 0,76% στις 45.764 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,60% στις 17.955 μονάδες.

Στο πεδίο των επιχειρηματικών εξελίξεων, ο Όμιλος BHP ανακοίνωσε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη εξαμήνου, χάρη στον χαλκό, ο οποίος για πρώτη φορά αποτέλεσε κινητήριο δύναμη για τα κέρδη της εταιρείας εξόρυξης, με τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου να αυξάνονται λόγω της ζήτησης που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαπραγματευόμενη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μετοχή της Αυστραλιανής BHP σκαρφάλωσε 1,5%, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν το ισχυρό μέρισμα. Τα κέρδη στο πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν 22% στα 6,20 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Visible Alpha για 6,03 δισεκατομμύρια δολάρια. Η BHP ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 73 σεντς ανά μετοχή, έναντι εκτιμήσεων της αγοράς για 63 σεντς, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό αποπληρωμής 60%. «Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα», τόνισε ο Άντι Φόρστερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argo Investments, μέτοχο της BHP. Επίσης, η BHP σύναψε μακροπρόθεσμη συμφωνία με την Wheaton Precious Metals International, σύμφωνα με την οποία η BHP θα λάβει προκαταβολή ύψους 4,3 δισ. δολ. και σε αντάλλαγμα θα παραδώσει ασήμι στην καναδική εταιρεία.

Στο πεδίο των «μάκρο», οι αριθμός των εργαζόμενων στη Βρετανία μειώθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση στα 30,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026, ήτοι 134.000 λιγότεροι μισθωτοί από τον Ιανουάριο του 2025 και 11.000 χαμηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5,2% τον Δεκέμβριο, από 5,1% έναν μήνα νωρίτερα που συνιστά υψηλό πενταετίας (από Ιανουάριο 2021).

Οι αγορές αγνόησαν μια ελαφρώς πιο «καυτή» ανάγνωση του γερμανικού πληθωρισμού, που αυξήθηκε στο 2,1% τον Ιανουάριο, από 1,8% τον προηγούμενο μήνα, λόγω των ταχύτερων αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων όπως αναφέρει η Destatis. «Η αύξηση των συνολικών τιμών καταναλωτή εντάθηκε στις αρχές του έτους», εκτίμησε η Ρουθ Μπραντ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της «ατμομηχανής» της Ευρώπης.