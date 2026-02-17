Ειδήσεις | Ελλάδα

Λάρισα: Ορίστηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία των Τεμπών

Καθορίστηκε η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Εφετείο Λάρισας, καθορίστηκε η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με την έναρξη της δίκης να έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας, πρόεδρος του δικαστηρίου ορίστηκε η Γεωργία Στεφανίδου, ενώ αναπληρώτρια πρόεδρος η Ιωάννα Κοσίνα.

Τακτικά μέλη της σύνθεσης θα είναι οι, Δημήτρης Χριστόπουλος και Χρυσοβαλάντης Λέτσιος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος κληρώθηκε η Μαρία Τσάνα.

Στην εισαγγελική έδρα, καθήκοντα εισαγγελέα θα ασκήσει η Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Η συγκρότηση της δικαστικής έδρας αποτελεί βασικό διαδικαστικό βήμα για την πορεία της υπόθεσης των Τεμπών, καθώς αφορά το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

