Μήνυμα του 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε όλες τις περιοχές πλησίον του Αχελώου

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών του Αχελώου καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 17, 2026

ΕΛΑΣ: Ιδιαίτερη προσοχή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας καλεί κατοίκους περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες ημέρες , διότι «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, που πλήττουν περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας, καθώς και της συνεχιζόμενης αύξησης των εισροών στις λίμνες των υδροηλεκτρικών σταθμών Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου, κρίνεται απολύτως αναγκαία, για λόγους ασφάλειας φραγμάτων, η αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής».

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «ο τρόπος λειτουργίας των υδροηλεκτρικών σταθμών του συγκροτήματος Αχελώου, για τις επόμενες μέρες, θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες ποσότητες νερού στην κοίτη του ποταμού Αχελώου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «οι κάτοικοι των περιοχών Αιτωλοακαρνανίας παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά:

Την κίνηση τους σε παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές.

Την καταστροφή των πινακίδων που βρίσκονται τοποθετημένες σε επίμαχες θέσεις κοντά στις όχθες του ποταμού Αχελώου και προειδοποιούν για την επικινδυνότητα στα σημεία αυτά.

Την ρύπανση με σκουπίδια, μπάζα κάθε είδους κ.λ.π., των τεχνητών λιμνών, της κοίτης του ποταμού Αχελώου και της τεχνητής διώρυγας φυγής του υδροηλεκτρικού σταθμού Στράτου, μήκους επτά χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ομαλή ροή του νερού σ' αυτές και να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Την καταπάτηση περιοχών που έχουν απαλλοτριωθεί από την ΔΕΗ για τις ανάγκες της.

Την καταπάτηση όλων των παρόχθιων εκτάσεων.

Την χρήση και κίνηση πλωτών μέσων στις τεχνητές λίμνες και τον ποταμό Αχελώο κατάντη του ΥΗΣ Στράτου».

Από την πλευρά του και ο Δήμος Μεσολογγίου καλεί τους κατοίκους, μετά την συνεδρίαση του περιφερειακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουν την προσέγγιση της κοίτης του ποταμού Αχελώου και των παραποτάμιων περιοχών κατά το χρονικό διάστημα της απελευθέρωσης των υδάτων και να απομακρύνουν μηχανήματα, οχήματα, αγροτικό εξοπλισμό και ζώα από χαμηλά σημεία κοντά στο ποτάμι.

Επίσης, καλεί τους αλιείς, τους περιπατητές και τους αθλούμενους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ