ΧΑ: Σε αλλεπάλληλα υψηλά ο Γενικός Δείκτης, «έπιασε» και τις 2.300 μονάδες

Upd. 11:23

Δυναμικά ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τρίτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε νέα υψηλά 16 ετών, με αιχμή τις τράπεζες.

Ζωηρό αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται και σε μη τραπεζικά blue chips -αλλά και επιλεκτικά σε μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις- με αποτέλεσμα ο τζίρος να υπερβαίνει τα 70 εκατ. ευρώ πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 60 λεπτά των συναλλαγών.

Η νέα ανοδική κίνηση της ελληνικής αγοράς εξελίσσεται… ερήμην των ευρωπαϊκών, όπου οι μεγάλοι δείκτες εμφανίζουν μικτά πρόσημα και οριακές διακυμάνσεις.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές μετοχές, για τις οποίες εγχώριοι και ξένοι αναλυτές διατυπώνουν διαδοχικά εδώ και καιρό άκρως θετικές εκτιμήσεις, γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι επιχειρούν να κλείσουν τo discountέναντι των ευρωπαϊκών, υπεραποδίδοντας συστηματικά, παρά τις επιμέρους διορθώσεις.

Ως θετικό στοιχείο καταγράφεται η συμμετοχή, σε αυτή την ανοδική κίνηση, αρκετών τίτλων εκτός του τραπεζικού κλάδου. Ήδη από την αρχή του έτους οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Cenergy καταγράφουν κέρδη της τάξης του 27% και 25% αντίστοιχα, με διψήφια ποσοστιαία άνοδο ακολουθούν στο ίδιο διάστημα οι τίτλοι των ElvalHalcor (+17%) και Aktor (+10%), ενώ περί του 8%-9% ενισχύονται οι μετοχές των Τιτάν, Viohalco και ΔΕΗ.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκεται στις 2.307,28 μονάδες με κέρδη 1,21%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Αισθητή υπεραπόδοση για τον τραπεζικό δείκτη, που καταγράφει κέρδη 2,27% στις 2.711,87 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος.

Στο σύνολο του ταμπλό 74 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 37 που υποχωρούν και 39 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 74,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €5,17 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.