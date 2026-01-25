Morgan Stanley, Bank of America: Το ράλι στη Wall Street έχει μέλλον

Οι αναλυτές των Morgan Stanley και Bank of America εμφανίζονται καθησυχαστικοί, απέναντι σε όσους ανησυχούν ότι η ανοδική δυναμική στη Wall Street ίσως αρχίσει να φθίνει.

Αισιόδοξοι για τη συνέχιση του ράλι των αμερικανικών μετοχών εμφανίζονται οι αναλυτές των Morgan Stanley και Bank of America. Εμφανίζονται μάλιστα καθησυχαστικοί απέναντι σε όσους ανησυχούν ότι, μετά από 3 χρόνια κερδών, η ανοδική δυναμική στη Wall Street ίσως αρχίσει να φθίνει.

Οι αμερικανικές μετοχές έχουν κινηθεί γρήγορα και έντονα τα τελευταία χρόνια. Με τη βοήθεια άφθονης ρευστότητας και ισχυρής αύξησης κερδών, η τιμή του S&P 500 έχει πλέον διπλασιαστεί από το χαμηλό της 12ης Οκτωβρίου 2022.

Ωστόσο, η BofA-ML τονίζει ότι οι ανοδικές αγορές συχνά διαρκούν περισσότερο απ’ όσο αναμένουν οι επενδυτές, ιδίως σε περιόδους τεχνολογικής καινοτομίας και αύξησης της παραγωγικότητας. Στη μεταπολεμική περίοδο, η μέση διάρκεια μιας bull market ήταν 5,5 έτη, με περιθώριο να επεκταθεί πολύ περισσότερο, όπως συνέβη τη δεκαετία του 1990 (πάνω από 12 έτη).

Μέχρι σήμερα έχουμε διανύσει, τεχνικά, μόλις 3,3 χρόνια μέσα σε αυτή την ανοδική αγορά, και τίποτα -ούτε ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ευρώπη, ούτε οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ούτε η αναταραχή των δασμών το 2025, ούτε οι πολιτικές πιέσεις προς τη Fed- δεν έχει οδηγήσει σε καταστροφή την αμερικανική οικονομία ή τις αμερικανικές μετοχές, σχολιάζει η Ariana Chiu της Bank of America.

Εμφανίζεται μάλιστα κατηγορηματική για τη συνέχεια: «Πιστεύουμε ότι αυτή η δυναμική μπορεί να συνεχιστεί και το 2026 και πέραν αυτού. Παρά τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα που χαρακτήρισαν το 2025, ορισμένα στοιχεία της περασμένης χρονιάς θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για το τι ακολουθεί: υψηλότερη ονομαστική ανάπτυξη, πιο ήπιες αυξήσεις στην απασχόληση και, κατ’ επέκταση, ισχυρότερη αύξηση της παραγωγικότητας με τη βοήθεια της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής».

Η ίδια προσθέτει πως τα περιθώρια κέρδους των εισηγμένων του S&P 500 βρίσκονται στο ιστορικό υψηλό του 14,8%, κι έτσι διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό σκηνικό για ακόμη ένα έτος ισχυρών αποδόσεων, με οδηγό την διψήφια αύξηση των εταιρικών κερδών. Επισημαίνει δε, ότι ο S&P 500 ξεκινά το 2026 τεχνικά φθηνότερος απ’ ό,τι ήταν τον Ιούνιο του 2020, παρότι έχει σημειώσει άνοδο 134% από τότε.

«Κλειδί» η Fed

Στο ίδιο πνεύμα, ο Andrew Slimmon της Morgan Stanley τονίζει πως, μετά από τρία εξαιρετικά χρόνια για τις αμερικανικές μετοχές, η ανοδική αγορά μπορεί να έχει ωριμάσει, αλλά δεν εμφανίζει τα κλασικά σημάδια εξάντλησης.

«Οι μετοχές ενδέχεται να έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου το 2026, χάρη σε μια υποστηρικτική νομισματική πολιτική από τη Fed και στη συνέχιση του ράλι που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη» τονίζει μεταξύ άλλων, ενώ εκτιμά ότι για τους επενδυτές θα προκύψουν «παράθυρα ευκαιρίας» από τις τάσεις στις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ και από τη μεταβλητότητα γύρω από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Στατιστικά, όπως λέει ο Slimmon, oι περισσότερες ανοδικές αγορές διαρκούν πέντε έως επτά χρόνια και η ιστορία ευνοεί ιδιαίτερα την τέταρτη χρονιά. Εκτιμά επίσης πως, παρά το γεγονός ότι οι διορθώσεις είναι πιθανές σε μια δυνητικά ευμετάβλητη χρονιά για τις αγορές, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει υγιώς και να στηρίξει τη γενικότερη ανοδική τάση.

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι περισσότερες μεγάλες πτωτικές κινήσεις ξεκινούν όταν η κεντρική τράπεζα γίνεται πιο συσταλτική, στην προσπάθειά της να ελέγξει τον πληθωρισμό. Σήμερα, ένα τέτοιο σενάριο δεν φαίνεται πιθανό προς το παρόν. Αντιθέτως, η θετική επίδραση των μειώσεων των αμερικανικών επιτοκίων του 2025 είναι πιθανό να γίνει αισθητή και μέσα στο 2026.

Μεταξύ άλλων, ο Slimmon επισημαίνει ότι η επίδραση από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να αρχίσει να διαχέεται στην ευρύτερη οικονομία μέσα στο 2026, δημιουργώντας προϋποθέσεις ώστε η άνοδος της αγοράς να βασιστεί σε ένα ευρύτερο σύνολο μετοχών. Και, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η συζήτηση για το αν υπάρχει «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, «αυτή η υγιής επιφυλακτικότητα κρατά τις αποτιμήσεις υπό έλεγχο, ενώ ο ευρύτερος αντίκτυπος της παραγωγικότητας δημιουργεί οφέλη σε όλη την οικονομία».

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών είναι σχεδόν πάντα ευμετάβλητα και το 2026 δύσκολα θα αποτελέσει εξαίρεση, αναφέρει στην ανάλυσή του ο Slimmon. Εξηγώντας ότι, όσο πλησιάζουν οι εκλογές του Νοεμβρίου, ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος ζωής είναι πιθανό να βρεθούν στο επίκεντρο.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη μεταβλητότητα των αγορών, ωστόσο, η μεταβλητότητα και οι ευκαιρίες συχνά πηγαίνουν μαζί. Με δεδομένο ότι πολλοί αναζητούν σημεία εισόδου μέσα σε μια μεγάλης διάρκειας ανοδική αγορά, η μεταβλητότητα ίσως είναι κάτι που αξίζει να αξιοποιηθεί το 2026.

Πιθανοί κίνδυνοι

Τόσο ο Slimmon όσο και η Chiu επισημαίνουν ότι δεν είναι όλα… ρόδινα. Ο Slimmon για παράδειγμα εστιάζει στο ενδεχόμενο μιας μεταστροφής της νομισματικής πολιτικής της Fed, που θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα στις σημερινές θετικές προοπτικές.

Από την πλευρά της η Chiu εστιάζει στη συγκέντρωση στον S&P 500, τονίζοντας ότι οι δέκα μεγαλύτερες μετοχές αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 40% του δείκτη. Ως εκ τούτου, μια απότομη απαισιόδοξη στροφή σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιβαρύνει συνολικά την αγορά.

Επίσης, η ίδια διατηρεί στραμμένη την προσοχή της στις καταναλωτικές δαπάνες των υψηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, στον επίμονο πληθωρισμό στη σύνθεση της χρηματοδότησης της AI αλλά και στον -σταδιακό- ρυθμό με τον οποίο αυτή υιοθετείται και, τέλος, στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας που χαρακτηρίζονται από συνεχή ένταση.