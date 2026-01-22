Ανοδικό «ξέσπασμα» στο ΧΑ – Νέα υψηλά με το «καλημέρα» για τον Γενικό Δείκτη

Έντονα ανοδικά αντιδρούν μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στον απόηχο της διαφαινόμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και συμμάχων για τη Γροιλανδία. Σε θετικό έδαφος το σύνολο των μετοχών του FTSE Large Cap.

Έντονα ανοδικά αντιδρούν την Πέμπτη μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στον απόηχο της διαφαινόμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και συμμάχων για τη Γροιλανδία.

Η κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής τις προηγούμενες ημέρες και οι πληροφορίες για ένα πλέγμα απαντήσεων/αντιδράσεων εκ μέρους της ΕΕ, καθώς και οι φόβοι για διολίσθηση σε έναν πλήρους κλίμακας εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, οδήγησαν τις αγορές σε σημαντικές απώλειες.

Με τα τωρινά δεδομένα, τα χειρότερα σενάρια δείχνουν να έχουν αποτραπεί, κάτι που επιτρέπει στις αγορές να επανέλθουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, έως ότου αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της όποιας συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Ενδεικτική πάντως του κλίματος είναι η χθεσινή άνοδος στη Wall Street, καθώς και τα σημερινά κέρδη περί του 1,2% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι.

Το ενδιαφέρον παραμένει και σήμερα στραμμένο στις ΗΠΑ, αφενός για τα σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένονται σήμερα για το ΑΕΠ, την απασχόληση και τον πληθωρισμό, αφετέρου διότι οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την απομάκρυνση της Λίζα Κουκ από το Δ.Σ. της Fed. Εξέλιξη που, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει ανάχωμα στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για αυξημένο έλεγχο επί των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

Παρόλο που το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει ορίσει ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης, ωστόσο υπάρχουν πλέον ενδείξεις για το προς τα πού κλίνουν. Μάλιστα, η υπόθεση θεωρείται κρίσιμη, πέραν της μεμονωμένης περίπτωσης της Κούκ, για το πόσο ψηλά μπαίνει ο πήχης για την αποπομπή ενός διοικητή της Fed και, κατά συνέπεια, των δυνατοτήτων που θα έχει στο εξής ο Αμερικανός Πρόεδρος για να απομακρύνει διοικητές που διαφωνούν με την έκκλησή του για πολύ χαμηλότερα επιτόκια.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης σε νέα υψηλά 16 ετών, «σκαρφαλώνοντας» έως τις 2.268,37 μονάδες. Λίγο μετά τις 11:00 ενισχύεται 1,59% στις 2.263,57 μονάδες.

Έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 1,91% στις 2.650,46 μονάδες, έχοντας βρεθεί νωρίτερα έως το +2,8% και τις 2.673 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύεται η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών στο σύνολο του ταμπλό, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 5,7:1 και με 91 τίτλους να ενισχύονται, έναντι 16 που υποχωρούν και 43 που διαπραγματεύονται αμετάβλητοι.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 44,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €7,79 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, όπου το σύνολο των μετοχών κινείται σε θετικό έδαφος, ξεχωρίζει η άνοδος 3,16% για τη ΔΕΗ στα 19,24 ευρώ, στο +2,98% και τα 31,76 ευρώ κινείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ με κέρδη περί του 2,5%-2.6% διαπραγματεύονται οι μετοχές των ElvalHalcor, Eurobankκαι Motor Oil. Πάνω από 2% ενισχύονται και οι Metlen και Alpha Bank στα €42,50 και €3,93 αντίστοιχα.

Optima, Τρ. Πειραιώς και Τιτάν ακολουθούν με κέρδη περί του 1,9%, στο +1,7% διαπραγματεύονται οι Aegean και ΕΤΕ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Τρ. Κύπρου (+1,19%), ΔΑΑ (+1%), Coca-Cola HBC (+0,89%), ΟΤΕ (+0,86%), Viohalco (+0,83%), Cenergy (+0,80%) και Aktor (+0,79%).