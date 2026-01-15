Wall Street: Ανακάμπτουν οι δείκτες βρίσκοντας στήριξη στα chips

Ανοδικά κινούνται οι κύριοι δείκτες της Wall Street, καθώς τα εντυπωσιακά τριμηνιαία αποτελέσματα της TSMC δίνουν ώθηση στις εταιρείες κατασκευής τσιπ και στον Nasdaq.

Ανοδικά κινούνται οι κύριοι δείκτες της Wall Street στην συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς τα εντυπωσιακά τριμηνιαία αποτελέσματα της TSMC δίνουν ώθηση στις εταιρείες κατασκευής τσιπ και στον Nasdaq, την ίδια ώρα που οι επενδυτές αναλύουν τα κέρδη από τις Morgan Stanley και Goldman Sachs.

Συγκρεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,38% ή 187,59 μονάδες διαπραγματευόμενος στις 49.337,74 μονάδες. Ο S&P 500 ανεβαίνει κατά 0.52% στις 6.962 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κερδίζει 0,71% στις 23.637,61 μονάδες.

«Εκτοξεύτηκαν» κατά 35% τα κέρδη της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταρρίπτοντας νέο ρεκόρ, καθώς η ζήτηση για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παρέμεινε ισχυρή. Σύμφωνα με το CNBC και το Bloomberg, τα καθαρά κέρδη του τεχνολογικού κολοσσού ημιαγωγών AI άγγιξαν τα 505,7 δισ. δολάρια Ταϊβάν (16 δισ. δολάρια) το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αρκετά υψηλότερα από τις προβλέψεις αναλυτών για αύξηση 25% στα 467 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Αυτή η επίδοση αναζωπύρωσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τεχνητή νοημοσύνη, με τον ETF VanEck Semiconductor (SMH) να σημειώνει άνοδο 3,5%, και τις Nvidia και Micron Technology να προσθέτουν σχεδόν 3% και 3,6% η καθεμία.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται επίσης μετά την υπογραφή της Τετάρτης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μιας διακήρυξης που επιβάλλει δασμό 25% σε ορισμένους ημιαγωγούς. Ωστόσο, ο φόρος δεν θα ισχύει για τα τσιπ που εισάγονται για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Η μετοχή της Morgan Stanley ενισχύεται περισσότερο από 4% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου από την τράπεζα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Ειδικότερα, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός σημείωσε έσοδα 17,89 δισ. δολαρίων, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις προβλέψεις των επενδυτών για 17,77 δισ. δολάρια. Τα κέρδη άγγιξαν τα 4,40 δισ. δολάρια, ή 2,68 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 3,71 δισ. δολαρίων, ή 2,44 δολαρίων/μετοχή που είχε εκτιμηθεί.

Η Goldman Sachs σημείωσε άνοδο περίπου 2% μετά το ιστορικό ρεκόρ εσόδων το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι συναλλαγές μετοχών και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων απέφεραν έσοδα σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τα αναμενόμενα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από το equity trading ανήλθαν στα 4,31 δισ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, επίπεδο που δεν έχει πετύχει ποτέ άλλη τράπεζα. Η επίδοση αυτή υπερβαίνει ακόμη και το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει και πάλι η Goldman το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία έδειξαν επίσης μια σταθερή αγορά εργασίας. Τα στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου ανήλθαν στις 198.000, χαμηλότερα από τις 215.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jonew.

Η Wall Street έρχεται από μια πτωτική συνεδρίαση την Τετάρτη, καθώς οι απώλειες στην τεχνολογία και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα αυτή την εβδομάδα. Η Nvidia υποχωρεί αυτή την εβδομάδα μετά το δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα, ότι οι κινεζικές αρχές ενημέρωσαν τους τελωνειακούς υπαλλήλους αυτή την εβδομάδα ότι τα τσιπ H200 του κατασκευαστή τσιπ δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα.

Οι τιμές του πετρελαίου ήταν υψηλότερες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, του κορυφαίου μέλους του ΟΠΕΚ, αύξησαν τους φόβους για διακοπές εφοδιασμού. Έκτοτε έχουν υποχωρήσει μετά το σημείωμα του Τραμπ ότι μπορεί να μην επιτεθεί στο Ιράν.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν επίσης με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας την Τετάρτη, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Η Δανία και ο Τραμπ έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» σχετικά με την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας από το βασίλειο, η οποία δεν επιλύθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δήλωσε Δανός αξιωματούχος.