Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

AmCham: Η Κίνα παραμένει σημαντικός επενδυτικός προορισμός για τις ξένες επιχειρήσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
AmCham: Η Κίνα παραμένει σημαντικός επενδυτικός προορισμός για τις ξένες επιχειρήσεις
Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η έρευνα 2026 δείχνει ότι ποσοστό 95% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτή αναφέρουν μία σταθερή δέσμευση για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους στην Κίνα.

Η Κίνα εξακολουθεί να παραμένει ένας σημαντικός προορισμός για τις ξένες επιχειρήσεις με συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος σε σχετική έρευνα να εξακολουθούν να επενδύουν στην κινεζική αγορά, παρά τις συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιοποιήθηκε προχθές, Τρίτη, από το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Νότια Κίνα (AmCham South China).

Η έρευνα 2026 Special Report on the State of Business in South China δείχνει ότι ποσοστό 95% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτή αναφέρουν μία σταθερή δέσμευση για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους στην Κίνα.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ποσοστό 45% των επιχειρήσεων κατατάσσουν την Κίνα ως κορυφαία επενδυτική προτεραιότητά τους, με αύξηση 6% σε σύγκριση με το 2024.

Ποσοστό 75% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην ίδια έρευνα προγραμματίζουν την επανεπένδυση κεφαλαίων στην Κίνα το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φουλ επίθεση από Κυριάκο - Άνοδος θρίαμβος μισή μονάδα για ΠΑΣΟΚ - Ο βασιλιάς είναι γυμνός λέει ο Οδυσσέας

Καύσιμα: Θα πέσει η βενζίνη με το πλαφόν; Παραδείγματα για την τιμή στην αντλία

Οι δισεκατομμυριούχοι του ελληνικού αθλητισμού - Το προφίλ τους

tags:
Κίνα
Επενδύσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider