Rebound στα πολύτιμα μέταλλα - Ολοταχώς για τα μεγαλύτερα κέρδη από το 1979 ο χρυσός

Το πολύτιμο μέταλλο μετρά άλμα 168% φέτος, λόγω της ένταξής του στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ, των ελλειμμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού και της αυξανόμενης βιομηχανικής και επενδυτικής όρεξης.

Τα πολύτιμα μέταλλα ανέκαμψαν την Τρίτη, μετά την απότομη πτώση τους καθώς η αγορά επικεντρώθηκε εκ νέου σε γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους, αναζωπυρώνοντας το ράλι του χρυσού για να ολοκληρώσει την καλύτερη χρονιά του από το 1979.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,8% στα 4.364,70 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τη Δευτέρα, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 21 Οκτωβρίου, καθώς το profit taking τον «κοκκίνισε» ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ ενισχύθηκαν 1% στα 4.386,30 δολάρια.

Μάλιστα, ο χρυσός, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, μετρά κέρδη 66% το 2025 -η πιο απότομη άνοδός του από το 1979 - ωθούμενος από μια «τέλεια καταιγίδα» με χαλάρωση των επιτοκίων, γεωπολιτικά σημεία ανάφλεξης, ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και ροές σε ETF.

Το ασήμι εκτινάχθηκε 7,3% στα 77,48 δολάρια ανά ουγγιά όταν χτες έφτασε το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων, πριν επιδοθεί στο ισχυρότερο sell off 24 ωρών από τον Αύγουστο του 2020.

Η πλατίνα έκανε ράλι 5,1% στα 2.216,45 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει ρεκόρ τη Δευτέρα, στα 2.478,50 δολάρια πριν την εντονότερη «κατρακύλα» στα χρονικά της ενώ το παλλάδιο σκαρφάλωσε 1,6% στα 1.639,08 δολάρια, μετά την χθεσινή «βουτιά» 16%.

«Είδαμε πολύ ακραία μεταβλητότητα χθες, με ισχυρή ανοδική δράση στις ασιατικές συναλλαγές και στη συνέχεια μάλλον σημαντική κατοχύρωση κερδών και ρευστοποίηση θέσεων... αλλά τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί κάπως σήμερα, το trading παραμένει γενικά ευνοϊκό», τόνισε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Η Fed συμφώνησε να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο σε κλίμα βαθύ διχασμού σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οικονομία των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα πρακτικά (minutes) της τελευταίας διήμερης συνεδρίασης της FOMC. Η Fed συνεδριάζει ξανά στις 27-28 Ιανουαρίου, με τους επενδυτές να αναμένουν επί του παρόντος ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα.