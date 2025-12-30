Προς την ισχυρότερη μηνιαία άνοδο εδώ και σχεδόν 40 έτη η πλατίνα τον Δεκέμβριο

Κέρδη 33% τον Δεκέμβριο στο μεγαλύτερο άλμα από το 1986. Το μέταλλο πάει για εκτίναξη 146%, την ισχυρότερη στα χρονικά

Σε τροχιά για την ισχυρότερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών βρίσκεται η πλατίνα τον Δεκέμβριο, τροφοδοτούμενη από την στροφή 180 μοιρών της ΕΕ στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, το περιορισμένο πλαίσιο προσφοράς και την αυξανόμενη ζήτηση επενδύσεων για πολύτιμα μέταλλα.

Η πλατίνα και το παλλάδιο, που χρησιμοποιούνται και τα δύο σε καταλύτες αυτοκινήτων που μειώνουν τις εκπομπές καυσαερίων μετρούν ισχυρή άνοδο φέτος, με ώθηση από την αβεβαιότητα για τους δασμούς στις ΗΠΑ και το ράλι του χρυσού και του ασημιού.

Σύμφωνα με το Reuters, η πλατίνα, που χρησιμοποιείται επίσης σε άλλες βιομηχανίες όπως τα κοσμήματα, σημειώνει κέρδη 33% μέχρι στιγμής τον Δεκέμβριο, στο μεγαλύτερο άλμα από το 1986, ενώ αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων ανά ουγγιά τη Δευτέρα, με το μέταλλο πάει για εκτίναξη 146%, την ισχυρότερη στα χρονικά.

Τα αδελφά μέταλλα, παλλάδιο και ρόδιο, ενισχύονται 80% και 95% αντίστοιχα μέχρι στιγμής το 2025. Τόσο η πλατίνα όσο και το παλλάδιο επωφελήθηκαν επίσης από την αμυντική δημιουργία αποθεμάτων και την αυστηρότερη προσφορά στις περιφερειακές αγορές λόγω των εκροών προς τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον τα συμπεριέλαβε στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ.

Η αγορά αναμένει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ τον Ιανουάριο. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των futures στην Κίνα πριν από ένα μήνα έδωσε μια ακόμη ώθηση, προσελκύοντας heavy speculative flows και ωθώντας το Χρηματιστήριο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Κουανγκτσόου να προσαρμόσει τα όρια τιμών.