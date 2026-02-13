Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΠΑ - ΥΠΕΞ για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Εξωστρέφειας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Χάρης Θεοχάρης και ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Βασδέκης.

Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Εξωστρέφειας υπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Χάρης Θεοχάρης και ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Βασδέκης.

Η ταχεία αποδιάρθρωση του διεθνούς οικονομικού συστήματος θέτει νέες και αυξανόμενες προκλήσεις για τις εθνικές οικονομίες και τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό το Μνημόνιο αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση, συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και έγκυρη κριτική ανάλυση των διεθνών εξελίξεων που επηρεάζουν την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις παρέχοντας στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών το σύνολο των δεδομένων που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Στις δράσεις του Παρατηρητηρίου Εξωστρέφειας περιλαμβάνονται:

α) έκδοση από το ΟΠΑ ενημερωτικού δελτίου, σε περιοδική βάση,

β) έκδοση Ετήσιας Έκθεσης Εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα παρουσιάζεται σε ανοιχτή εκδήλωση,

γ) διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων για τα ζητήματα της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας,

δ) εκπαίδευση στελεχών των Γραφείων ΟΕΥ της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ,

ε) πρακτική άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ στις Υπηρεσίες και τους φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

Για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε τα εξής: «Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Εξωστρέφειας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη συστηματική θωράκιση της πολιτικής μας για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια στην βάση της απόκτησης διαρκούς γνώσης, αξιοποίησης των δεδομένων και στρατηγικής ανάλυσής τους. Εντάσσεται στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για μια εξωστρεφή, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία, που ενισχύει διαρκώς τον ρόλο της στις διεθνείς αλυσίδες αξίας. Η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα ενισχύει την ικανότητά μας να μετατρέπουμε την πληροφορία σε πολιτική και την πολιτική σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές και να αναβαθμίζουμε τα εργαλεία εξωστρέφειας του κράτους. Το Μνημόνιο που υπογράψαμε σήμερα αποτελεί μέρος του συνεκτικού μας σχεδίου που υλοποιείται με συνέπεια, αναπτυξιακή κατεύθυνση και μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος ανέφερε ότι: «Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το Υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει τα διαθέσιμα εργαλεία για τη στήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας μέσω της θεσμικής πλέον συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα».

Με τη σειρά του ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Βασδέκης δήλωσε: «Η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Εξωστρέφειας μετουσιώνει την ακαδημαϊκή γνώση του ΟΠΑ σε έμπρακτη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Μέσω αυτής της συνεργασίας, συμβάλλουμε στην έγκυρη ανάλυση των διεθνών τάσεων και προσφέρουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας πολύτιμη εμπειρία στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής σχέσης αλληλεπίδρασης».