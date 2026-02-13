Ιράν: Απελευθερώθηκαν δύο στελέχη της παράταξης των μεταρρυθμιστών που είχαν συλληφθεί μετά τις διαδηλώσεις

Δύο στελέχη της παράταξης των μεταρρυθμιστών, τα οποία είχαν συλληφθεί τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν μετά τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο, απελευθερώθηκαν χθες, Πέμπτη.

Δύο στελέχη της παράταξης των μεταρρυθμιστών, τα οποία είχαν συλληφθεί τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν μετά τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο, απελευθερώθηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η παράταξη των μεταρρυθμιστών υποστήριξε ευρέως τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2024, όμως προσωπικότητες στους κόλπους της πήραν αποστάσεις από την κυβέρνηση και υποστήριξαν τους διαδηλωτές κατά την κίνηση αμφισβήτησης εναντίον της εξουσίας τον Ιανουάριο.

Ο εκπρόσωπος του Μετώπου των Μεταρρυθμιστών, του κύριου συνασπισμού της μεταρρυθμιστικής παράταξης, ο Τζαβάντ Εμάμ, είχε συλληφθεί έτσι την Κυριακή.

Το 2009 ήταν ένας από τους υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας του Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί, φυσιογνωμίας της ιρανικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται από το 2011 υπό κατ' οίκον περιορισμό.

Η σύλληψη του Εμάμ είχε ακολουθήσει τις συλλήψεις τριών άλλων προσωπικοτήτων της μεταρρυθμιστικής παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Εμπραχίμ Ασγκαρζαντέχ, πρώην μέλος του κοινοβουλίου.

Οι Εμάμ και Ασγκαρζαντέχ «απελευθερώθηκαν πριν από μερικά λεπτά αφού κατέβαλαν εγγύηση», δήλωσε χθες το βράδυ ο δικηγόρος τους, ο Χοζάτ Κερμανί, στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, μια πληροφορία που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Etemad.

Το ποσό της εγγύησης δεν διευκρινίσθηκε.

Η Αζάρ Μανσουρί, επικεφαλής από το 2023 του Μετώπου των Μεταρρυθμιστών και πρώην σύμβουλος του μεταρρυθμιστή πρώην προέδρου Μοχαμάντ Χαταμί (1997-2005), παραμένει προς το παρόν υπό κράτηση.

Όμως ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η απελευθέρωσή της θα μπορούσε να συμβεί με τη σειρά της «μέσα στις προσεχείς ημέρες, μόλις ακυρωθεί το ένταλμα για τη σύλληψή της».

Μετά την έναρξη των διαδηλώσεων το Δεκέμβριο στο Ιράν, οι οποίες είχαν αρχικά ξεσπάσει λόγω του οικονομικού μαρασμού, η Μανσουρί είχε υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

Αυτές οι προσωπικότητες της μεταρρυθμιστικής παράταξης είχαν κατηγορηθεί για «προσβολή της εθνικής ενότητας» και για «συντονισμό με την εχθρική προπαγάνδα», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ