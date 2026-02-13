Tax & Labour | Εργασιακά

Συλλογικές Συμβάσεις: Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για το ν/σ

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και των άρθρων μετά το σχετικό αίτημα που κατέθεσε το ΚΚΕ.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου τοποθετήθηκαν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και 35 από τους 67 συνολικά βουλευτές που έχουν εγγραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

