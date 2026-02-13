Στο Σύνταγμα σήμερα οι αγρότες με τρακτέρ - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στις 16:00 αγρότες από όλη τη χώρα θα διαδηλώσουν στο Σύνταγμα. Εκεί θα τους περιμένουν εργατικά κέντρα και συνδικάτα που θα διαδηλώσουν για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Πανελλαδική συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν σήμερα Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Νωρίς το απόγευμα, στις 16:00 αγρότες από όλη τη χώρα θα διαδηλώσουν στο Σύνταγμα, δεκάδες τρακτέρ θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή, ενώ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Παράλληλα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα περιμένουν στο Σύνταγμα τους αγρότες, για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αναμένεται η άφιξη των τρακτέρ από τη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τους αγρότες να έχουν δώσει ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στις Αφίδνες. Από εκεί θα κινηθούν στην πλατεία Ομονοίας και κατόπιν στην πλατεία Συντάγματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές από την Αστυνομία οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην Αττική. Αυτό αναμένεται να γίνει όταν υπάρξει σχετική ενημέρωση για την ακριβή διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αγρότες με τα τρακτέρ από τις Αφίδνες έως το Σύνταγμα.

Σημειώνεται ότι στόχος τους είναι να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής με προπομπό, όχημα της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.