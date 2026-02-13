Βαίνει προς λύση ο «γόρδιος δεσμός» της Avramar

Ραγδαίες οι εξελίξεις σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σήριαλ των τελευταίων ετών.

Κοντά στη λύση του βαίνει ο «Γόρδιος Δεσμός» της Avramar, του ισχυρότερου «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς μετά από διαβουλεύσεις πολλών μηνών, «γράφονται» τα τελευταία επεισόδια στο μέτωπο διάσωσης της εταιρείας.

Κατά τις πληροφορίες, πριν από μερικές ώρες οι πιστώτριες τράπεζες υπέγραψαν με την αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge, τη συμφωνία πώλησης των δανείων της Avramar, έναντι τιμήματος 230 εκατ. ευρώ περίπου. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Aqua Bridge είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό που είχε «τρέξει» για την Avramar λίγο πριν τα τέλη του 2024. Η δανειακή έκθεση της Avramar ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα της τάξης των δύο μηνών, ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα πρέπει η Aqua Bridge να έχει ολοκληρώσει την καταβολή του συνόλου του τιμήματος προς τις τράπεζες.

Πώς μεταφράζεται η «σφήνα» της Cooke

Οι τελικές υπογραφές μεταξύ πιστωτριών τραπεζών και Aqua Bridge έπεσαν λίγα 24ωρα μετά την κίνηση ματ της Cooke Aquaculture από τον Καναδά και δη ενός από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, να προχωρήσει στην εξαγορά της Avramar Seafood SL, ήτοι της μητρικής εταιρείας του ομίλου στην Ισπανία. Η Cooke Aquaculture επί της ουσίας επιχείρησε να αποκτήσει… μέσω Ισπανίας την Avramar Greece, έχοντας ήδη καταθέσει ελκυστικές προσφορές για την ίδια το προηγούμενο διάστημα.

Η κίνηση των Καναδών επιτάχυνε τις εξελίξεις, ωθώντας τις τράπεζες να αποφασίσουν ποια προσφορά θα επιλέξουν μεταξύ των ενδιαφερομένων. Μέσω δε της απόκτησης της ισπανικής μητρικής, οι Καναδοί της Cooke καθίστανται έμμεσοι μέτοχοι της Avramar Greece.

Όπως δε τόνιζαν πρόσφατα στο insider.gr πηγές με γνώση των διαδικασιών, πρόκειται για μια υπόθεση με μεγάλες νομικές προεκτάσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η μετάβαση της Avramar Greece στην επόμενη μέρα δεν θα είναι απλή, καθώς θα πρέπει να αποκρυσταλλωθεί πλήρως το μοτίβο «συνεργασίας» μεταξύ των Αράβων της Aqua Bridge και των Καναδών της Cooke.

Τι προηγήθηκε τους προηγούμενους μήνες

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 η αραβική Aqua Bridge «υπέγραψε συμφωνία - πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα (Term Sheet) με τους πιστωτές της Avramar».

Στην ανακοίνωσή της τότε η Aqua Bridge έκανε λόγο για «ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μιας δικαστικά επιτηρούμενης διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία».

Ήταν στις 13 Ιανουαρίου 2025 όταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish, με ανάρτησή του στο LinkedIn επισφράγισε για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο πως γίνεται ο νέος «ιδιοκτήτης» της Avramar, διατυπώνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προαναγγέλλοντας το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, οραματιζόμενος έναν «ηγέτη του κλάδου», με σεβασμό πάντοτε στην «κληρονομιά» που κουβαλά ήδη η εταιρεία.

Λίγες ημέρες μετά τις υπογραφές με την Aqua Bridge και δη τον περασμένο Οκτώβριο, στο προσκήνιο εμφανίστηκε η Cooke Aquaculture, καταθέτοντας δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Avramar Greece, σε μια κίνηση εν πολλοίς αναμενόμενη. Και αυτό γιατί η προσφορά της Cooke έφερε τις ευλογίες του βασικού μετόχου της εταιρείας, ήτοι της Amerra, η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η οποία έψαχνε εδώ και καιρό τρόπους να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Ακολούθησαν τις επόμενες εβδομάδες νέες, υψηλότερες προσφορές από τους δύο παίκτες για την Avramar, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο, με τις τράπεζες να επιλέγουν τελικώς την Aqua Bridge.