ΜΕΤΚΑ (Metlen): Πώς δημιουργεί κρίσιμη «μάζα» συμβάσεων με το «βλέμμα» και σε Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ

Η είσοδος στον ΒΟΑΚ και σε στρατηγικού χαρακτήρα υποδομές με το «βλέμμα» σε μακροχρόνιες και σταθερές ροές. Το «καλάθι» των υφιστάμενων ΣΔΙΤ και οι υπό διεκδίκηση συμβάσεις. Η «μαγιά» δημόσιων και ιδιωτικών projects. Η επέκταση - μεγέθυνση με φόντο το ΧΑ.

Στη δημιουργία μιας κρίσιμης «μάζας» συμβάσεων που ξεφεύγουν πλέον από τα κλασσικά – παραδοσιακά δημόσια έργα αλλά απλώνεται όχι μόνο σε ιδιωτικά projects, αλλά, κυρίως, και σε Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ που εγγυώνται μακροχρόνιες και σταθερές, σε έναν σημαντικό βαθμό, ροές – χρηματικές διανομές και έσοδα σε όλη της διάρκεια «ζωής» τους, προχωρά με γρηγορότερα, πλέον, «βήματα» η ΜΕΤΚΑ, ο βραχίονας Κατασκευών – Υποδομών του ομίλου Metlen.

Η είσοδος στον ΒΟΑΚ

Η είσοδος στη σύμβαση του ΒΟΑΚ που είχε αναλάβει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο), αξίας άνω των 2 δις ευρώ (μαζί με AKTOR) με μερίδιο 24% στην παραχώρησης / λειτουργία / εκμετάλλευση και 30% στην κατασκευή δεν προσφέρει στο γκρουπ μόνο σημαντικό ανεκτέλεστο που υπολογίζεται σε 700 εκατ. στην 5ετή διάρκεια κατασκευής (35 χρόνια συνολικά) αλλά και έσοδα – αξία που εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, «βάζει» τον όμιλος ΜΕΤΚΑ – METLEN στον «στενό πυρήνα» τέτοιων συμβάσεων που μέχρι πρότινος δεν είχε καταφέρει να αναλάβει (π.χ. Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, αλλά και ΒΟΑΚ) ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των μεγάλων και στρατηγικών υποδομών της χώρας.

Εξ ου και ο κ. Ευάγγελος Χρυσάφης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Metlen, Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Επικεφαλής του Κλάδου Κατασκευών & Παραχωρήσεων, δήλωνε χαρακτηριστικά: «η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο έργο του ΒΟΑΚ αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, καθώς πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μεταφορές και την ασφάλεια στην Κρήτη. Δεσμευόμαστε να συνδράμουμε ενεργά για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, πάντα με βάση τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας που διέπουν συνολικά τα έργα της ΜΕΤΚΑ».

Το «πακέτο» των ΣΔΙΤ

Βέβαια, ως γνωστόν, ο όμιλος έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του σε συμβάσεις που μπορούν να προσφέρουν ροές για δεκαετίας, με την παρουσία του τόσο στο ΣΔΙΤ του FlyOver Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία με ΑΒΑΞ, αξίας 370 εκατ.) που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027, όσο και με την ανάληψη του έργου υλοποίησης και εκμετάλλευσης/συντήρησης/λειτουργίας 17 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη, αξίας σχεδόν 130 εκατ. ευρώ (με ΤΕΚΑΛ). Έχοντας, ήδη, μια «μαγιά» τέτοιων συμβάσεων, που όμως ήταν μικρή, αλλά πλέον ενισχύεται με τη συμμετοχή στον εμβληματικό ΒΟΑΚ.

Προφανώς, ο όμιλος έχει παρουσία και σε αρδευτικά ΣΔΙΤ, ενώ διεκδικεί πλήθος διαγωνισμών τέτοιου μοντέλου όπως την ΠΥΡΚΑΛ (420 εκατ.), τα δύο οδικά έργα στη Β. Ελλάδα (Δράμα – Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη – Έδεσσα), αξίας 700 εκατ. συνολικά, έχοντας εστιάσει στην ευρύτερη περιοχή, την μετεγκατάσταση Φυλακών στον Ασπρόπυργο, το ΣΔΙΤ για το νέο αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Θεαγένειο, σε συνεργασία με AKTOR), αξίας 350 εκατ., το ΣΔΙΤ για την υλοποίηση Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στους Δήμους Κω και Καλυμνίων, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), εκτιμώμενης αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ, τη σύμβαση για την υλοποίηση φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κ.α.. Υπό μία οπτική, υπάρχουν… καλές πιθανότητες ο όμιλος να βάλει και νέες συμβάσεις ΣΔΙΤ στο χαρτοφυλάκιό του.

Μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα

Πέραν αυτών, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, έχει «χτίσει» χαρτοφυλάκιο σημαντικών έργων όπως, ενδεικτικά και μόνο, με το οδικό project Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών, την υλοποίηση του Προαστιακού Δυτικής Αττικής, την αναβάθμιση του στεγάστρου στο ΟΑΚΑ, τη μεγάλη σύμβαση (με ΤΕΚΑΛ) για τον 6ο προβλήτα του ΟΛΘ, την υλοποίηση του εμπληματικού Riviera Galleria στο Ελληνικό, το πρώην εργοστάσιο του FIX στην Θεσσαλονίκη, μια επένδυση της Dimand, την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ, μετά την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ, την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, με ξενοδοχειακά projects στη Χαλκιδική και στην Κρήτη, τις αρχικές εργασίες του Project Voria στο Μαρούσι, τα έργα αποκατάστασης ζημιών στη Θεσσαλία, την κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟ στον Βοτανικό (με ΤΕΡΝΑ, AKTOR) κ.λπ.

Μάλιστα, το «καλάθι» αυτό αναμένεται να ενισχυθεί και με 2 επιπλέον συμβάσεις που αποκάλυψε το insider.gr στα τέλη του 2025. Η πρώτη αφορά στο έργο για την ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πάρκου Φαληρικού Όρμου, αξίας 320 εκατ., σε «συμμαχία» με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (όπως αναφέραμε χτες ήδη το σχήμα ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος) και το έτερο για την υλοποίηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά σε συνεργασία με τη Δομική Κρήτης, εφόσον αναδειχθούν τα σχήματα αυτά και οριστικοί ανάδοχοι.

Η ενίσχυση μεγεθών/αποτυπώματος και το ΧΑ

Από κει και πέρα, και επειδή κατά κόρον γράφεται και πάλι το σενάριο περί της αυτόνομης εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ εκ νέου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το διοικητικό team του ομίλου Metlen – ΜΕΤΚΑ έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο αυτό, αφήνοντας «ανοιχτό τον δρόμο» των εξελίξεων για φέτος, μάλλον προς τα τέλη του 2026. Όπως παλιότερα αλλά και πρόσφατα είχαμε αναφέρει ο όμιλος προσβλέπει σε ενίσχυση μεγεθών και Ebitda αλλά και διεύρυνση της παρουσίας του σε υποδομές – κατασκευές, με αιχμή και τις συμβάσεις παραχώρησης – ΣΔΙΤ.

Η δημιουργία, λοιπόν, ενός κρίσιμου μεγέθους στους τομείς αυτούς, χωρίς να σημαίνει… «κυνήγι ανεκτέλεστου αλλά εξασφάλιση ποιοτικών συμβάσεων – έργων που φέρουν σημαντικά περιθώρια κέρδους», όπως κατά καιρούς έχουν αναφέρει ο κ. Μπενρουμπή, ο κ. Χρυσάφης αλλά και ο ίδιος ο επικεφαλής του ομίλου. Κ. Ευ. Μητιληναίος, ενδεχομένως να οδηγήσει τελικά την εισηγμένη να «πατήσει το κουμπί» της εισόδου στο ΧΑ και για τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ.

Να θυμίσουμε επίσης ότι στο πλαίσιο της παρουσίασης, σχετικά πρόσφατα, του εταιρικού μετασχηματισμού της Metlen, αναφέρονταν ο στόχος για διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου υποδομών προσεχώς και σε επίτευξη EBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έναντι 50 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2024, ήτοι τριπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας.