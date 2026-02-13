myBusinessSupport: Άνοιξε η πλατφόρμα για στήριξη από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025 στη Χίο

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή ως την 26η Φεβρουαρίου 2026.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζει έμπρακτα την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν έντονα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025 στη Χίο.

Ειδικότερα, την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026, σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ’ αρ. 9336/09.02.2026 ΚΥΑ (Β’ 571), άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενίσχυση συγκεκριμένων περιπτώσεων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025 και υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια αυτών.

Έτσι, στην παρούσα φάση, καλούνται οι επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, οι οποίες λειτουργούν νομίμως και βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025 και έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport, προκειμένου να ενταχθούν στο ειδικό σχήμα ενίσχυσης.

Διευκρινίζεται ότι το σχήμα ενίσχυσης θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. α) Την πρώτη φάση, η οποία ξεκινά από σήμερα 12/02/2026 και αφορά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) τη δεύτερη φάση η οποία θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης. Στη δεύτερη φάση θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Για την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης θα εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξη της οικονομικής ζωής των περιοχών της Χίου που επλήγησαν έντονα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025.