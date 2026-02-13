Ειδήσεις | Διεθνή

Η CIA μέσω βίντεο καλεί Κινέζους αξιωματικούς να διαρρεύσουν πληροφορίες στις ΗΠΑ

Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» για να αντιμετωπίσει τις απόπειρες κατασκοπείας εις βάρος της, μετά τη δημοσίευση από τη CIA ενός βίντεο στη μανδαρινική γλώσσα που έχει στόχο να στρατολογήσει αξιωματικούς του κινεζικού στρατού.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει σθεναρά τις διεισδύσεις και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες που υποκινούνται από το εξωτερικό από αντικινεζικές δυνάμεις και να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντά της αναφορικά με την ανάπτυξη», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Λιν Τζιαν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο κανάλι της CIA στο YouTube, παρουσιάζει κάποιον που υποδύεται έναν κινέζο αξιωματικό ο οποίος αποφασίζει να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ επειδή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «το μόνο πράγμα που προστατεύουν οι ηγέτες είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα».

Το συνοδευτικό κείμενο στη μανδαρινική γλώσσα ενθαρρύνει τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με ηγέτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κίνας.

Πέρυσι η CIA είχε δημοσιοποιήσει αρκετά βίντεο που, σύμφωνα με τον διευθυντή της Τζον Ράτκλιφ, αποσκοπούσαν στη «στρατολόγηση Κινέζων αξιωματούχων για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ». Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών τα είχε καταδικάσει ως «πολιτική προβοκάτσια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Κίνα
CIA
ΗΠΑ
