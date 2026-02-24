Κάλας: «Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ»

Παράλληλα, το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φωταγωγήθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, η ουκρανική σημαία υψώθηκε σήμερα δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά από την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ, EEAS), κατά τη διάρκεια σύντομης τελετής παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Παράλληλα, το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φωταγωγήθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

«Η χειρονομία αυτή είναι κάτι παραπάνω από συμβολική και αντανακλά την πεποίθησή μας ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας, με μήνυμά της στο «Χ», αναφέρει: «Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ. Με την υποστήριξή μας, οι Ουκρανοί αντιστέκονται και παραμένουν δυνατοί. Ο ταχύτερος δρόμος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος είναι η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Ρωσία και η μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία. Ας είναι αυτή η τελευταία επέτειος πολέμου».

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, η ΕΥΕΔ σημειώνει ότι «η Ρωσία πληρώνει βαρύ τίμημα για έναν μοιραίο λάθος υπολογισμό», επισημαίνοντας ότι «ο ρωσικός στρατός έχει βαλτώσει και η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε παρακμή», ενώ «με την ευρωπαϊκή στήριξη οι Ουκρανοί συνεχίζουν να αντιστέκονται».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ